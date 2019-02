Afrique: CAN U20 - Le Mali remporte son premier trophée

C'est fait. Après avoir brillé chez les cadets, les Aiglons ont enfin gagné, le 17 février en terre nigérienne, un titre continental chez les juniors, contrairement aux Lionceaux du Sénégal, leurs adversaires du jour, qui ont perdu leur troisième finale d'affilée.

Le Mali devient le dixième pays à soulever la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans après le Nigeria (sept), l'Egypte et le Ghana (trois), l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, l'Angola, le Congo et la Zambie (un trophée chacun). Lors de cette finale 100% ouest africaine, les juniors maliens ont attendu la séance des tirs au but pour stopper la série des matches sans défaite des Sénégalais. Battu au cours de la première journée 0-2, le Mali a pris sa revanche de la belle manière en l'emportant 3-2 après un nul d'un but partout au terme du temps règlementaire et des prolongations. Boubacar Traoré a ouvert le score à la 16e mn, profitant d'un bon travail de Hadji Dramé.

Le Sénégal a su réagir par l"entremise d'Amadou Ndiaye dans le dernier quart d'heure de la partie. Mais la réalité des tirs au but a privé la meilleure attaque du tournoi (onze buts) d'un trophée alors qu'elle était sûre de le remporter face aux Maliens qui n'ont inscrit que quatre buts durant toute la compétition. Le Sénégal, dont la meilleure performance reste la médaille d'or gagnée lors des Jeux africains de Brazzaville, perd ainsi sa troisième finale d'affilée après 2015, 2017 et 2019. Il doit compter peut-être sur la prochaine édition qui aura lieu en Mauritanie, en 2021, pour espérer vaincre la malédiction.

L'Afrique du Sud, quant à elle, a occupé la troisième place en battant, lors de la petite finale, le Nigeria 5-3 aux tirs au but après un nul de 0-0 au temps règlementaire. Le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de la catégorie qui se déroulera du 23 mai au 15 juin, en Pologne.