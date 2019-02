Congo-Brazzaville: Scènes ouvertes - La quatrième édition prévue à Mpaka

Les musiques et danses sont au rendez-vous du spectacle qu'organise l'Institut français du Congo (IFC), du 23 février au 21 juin, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire.

La quatrième édition des "Scènes ouvertes" sera l'un des plus grands événements culturels que connaîtra la ville de Pointe-Noire. Cette activité devient, depuis un certain temps, une occasion des retrouvailles et surtout d'ambiance pour les jeunes. Marquées par des spectacles à couper le souffle, ces scènes ouvertes offrent l'opportunité à de nombreux jeunes talents de présenter leurs chorégraphies et de partager leur univers devant un public d'amateurs et de professionnels.

Pour le public, c'est l'occasion parfaite pour découvrir ces jeunes talents. Cette année, l'organisation a mis au programme trois tremplins, à savoir rap, danse, hip-hop. De quoi égayer les amoureux de ce genre musical. Ces tremplins vont permettre à des talents jeunes ou moins jeunes de se révéler au grand public et susciter le soutien des aînés. Chaque rendez-vous sera, pour eux, une occasion de se rassembler et de réaffirmer les valeurs d'un hip-hop conscient lors de compétitions fraternelles, arbitrées par des noms de la scène hip-hop de Pointe-Noire.

La finale aura lieu le 21 juin et donnera l'occasion aux lauréats d'être programmés lors de la saison 2019-2020 de l'IFC dans des conditions professionnelles. Originaires des Etats-Unis, les cultures urbaines sont des disciplines issues de la rue, avec des adeptes de plus en plus nombreux en République du Congo en général et dans la ville de Pointe-Noire en particulier. Notons que les scènes ouvertes présentent de nombreux talents qui émergent et allient l'événementiel et la proximité, le populaire et le culturel mais également l'approche artistique. Cette activité a pour objectif de promouvoir au mieux les artistes de cette culture et de la rendre accessible au plus grand nombre.