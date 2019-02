Ile Maurice: Aéroport - Le profiling des passagers se profile

Après Safe City, Safe Airport... L'Advance Passenger Information et le Passenger Name Record System seront bientôt mis en place à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Suivant un appel d'offres lancé fin 2018, le Central Procurement Board a décacheté les enveloppes pour examiner les offres, il y a quelques jours.

Le projet vise à installer, tester et offrir la maintenance du système. Ce logiciel et les équipements informatiques vont permettre une plus grande collaboration entre les aéroports du monde et les compagnies aériennes transitant à Maurice. Le but est d'avoir un œil sur les passagers et d'obtenir des informations sensibles sur eux quand ils arrivent à Maurice. Ce projet est sous la responsabilité du Passport and Immigration Office.

Quatre sociétés sont en lice. Il s'agit de SITA Advanced Travel Solutions Limited du Royaume-Uni, ADEMIA (France) en partenariat avec Harel Mallac Technologies, un consortium composé de PTL Limited de Malte, avec IBM Mauritius Limited et la STATE Informatics Limited (SIL). CRAINS Technologies Limited est la dernière compagnie qui a formulé une offre. La mise en place de ce projet a été repoussé à plusieurs reprises. Alors que les menaces, elles, sont bien réelles dans le monde.