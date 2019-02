Togo: Le banquier libyen Mahmud Hammuda reçoit la distinction par ses pairs à Lomé du titre de Président d'Honneur du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique

C'est la consécration rendue à un banquier rigoureux et respecté par les acteurs du secteur de la finance. Mahmud Hammuda, de nationalité libyenne, 57 ans, est un banquier libyen.

Son pedigree est élogieux. Titulaire d'un DESS de l'ITB (CNAM) à Paris, Mahmud Hammuda a fait une carrière de banquier dédié à l'Afrique subsaharienne dans la zone FCFA et au grand Maghreb, dont 14 années comme Directeur Général de 4 banques différentes dans trois pays (Algérie, Burkina Faso, Libye). Il fut notamment Président de la (FAPBEF-UEMOA) qui englobe plus de 70 banques sur huit Etats. Dans la même veine, il fut vice-président et Président du Club des Dirigeants de Banques et Établissements d'Afrique. Il exerce aujourd'hui comme consultant par le biais de sa société unipersonnelle BIM CONSULTING (BIMCO), ayant des liens professionnels avec la WB, Banque mondiale, le CFPB (le plus grand centre de formation bancaire en Europe), la Libyan Foreing Bank, et plusieurs compagnies privées.

Lui voulant porter au pinacle, eu égard à son parcours riche au service du continent africain, ses pairs africains du Club des dirigeants de banques et établissements de Crédit d'Afrique, ont honoré le banquier libyen Mahmud Hammuda, en marge du raout de Lomé (République du Togo) qui s'est tenu du 7-8 Mars 2019, du titre de Président d'Honneur du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Un titre honorifique mérité à la dimension de l'expérience du banquier libyen.