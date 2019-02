Congo-Brazzaville: Ligue départementale de handball - Le nouveau bureau investi

Dirigé par Herman Wilf Bouaka Nsimba, le nouveau bureau de la Ligue départementale de handball de Pointe-Noire a été installé le 16 février, au Complexe sportif de Pointe-Noire, par le 3e vice-président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Daniel Moutouakoula, en présence du directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga, à l'issue de l'assemblée générale élective.

Herman Wilf Bouaka Nsimba a remporté l'élection à la tête de la ligue face à Gabriel Pambou Loemba, ancien premier vice-président qui a réalisé sa troisième défaite. Le nouveau président succède à Roger Houvitiha, absent durant toute la saison dernière pour des raisons de santé. A la tête d'un bureau de onze membres, le promu présidera aux destinées du handball de Pointe-Noire pour un mandat de deux ans.

Après sa victoire, Herman Wilf Bouaka Nsimba a remercié les mandants et toutes les personnes qui l'ont soutenu de près et de loin, et également son challenger pour son fair-play. « Nous ferons de notre mieux pour que vous soyez toujours à nos côtés, on a besoin de vos conseils et de votre savoir-faire », s'est il adressé à son adversaire. Le président élu a, en outre, sollicité la collaboration de la presse pour la visibilité de la Ligue. Parlant des relations de sa structure avec sa tutelle, il a assuré le directeur départemental des Sports que les rapports de toutes les activités organisées seront envoyés régulièrement. Herman Wilf Bouaka Nsimba a promis son soutien inlassable à la Fécohand

Soulignons que le projet de développement du handball présenté par Herman Wilf Bouaka, ancien président de Banco sport, a pour objectif principal de redynamiser la ligue à travers une politique de création de nouvelles équipes. Il envisage également l'amélioration des performances des équipes existantes qui sont pour la plupart dans l'agonie.

Le 3e vice-président de la Fécohand, de son côté, a remercié les représentants des clubs et tous les candidats pour la bonne tenue de l'assemblé générale élective. Au nom du comité exécutif de la fédération, il a félicité l'assemblée. « Quant au nouveau bureau, le travail commence maintenant et je suis heureux d'entendre que vous ne laisserez personne au bord de la route. Le bureau élu n'est pas un bureau des vainqueurs contre les vaincus mais un bureau de la Ligue départementale de Pointe-Noire. Tout le monde doit être pris en compte, évitons les clivages qui constituent un goulot d'étranglement dans le développement de notre discipline », a-t- il conseillé.

Clôturant les travaux de ces assises, Joseph Biangou Ndinga a félicité les membres du bureau élu avant de les appeler au travail. « Les résolutions arrêtées avec dévotion pour la bonne marche de votre ligue doivent être appliquées pour aller de l'avant », a-t-il conclu

Le nouveau bureau

Président: Herman Wilf Bouaka Nsimba; 1er vice-président: Oumar Diallo; 2e vice-président (à pourvoir); 3e vice-président: Joseph Lembissa; 4e vice-président:Tchibinda Kokolo hippolithe; secrétaire général: Marcel Ngoma; secrétaire général adjoint: Genoir Bahouna; trésorier général (à pourvoir); trésorière générale adjointe:Esther Mvouma.

Les membres: Ida Boukono, Jonas Yamba et Charles Sita Mbongui. Le commissariat aux comptes est assuré par Christian Linda Yocka en attendant le complément de deux autres membres ainsi que ceux des trois postes du bureau exécutif lors du conseil inaugural.