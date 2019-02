Cote d'Ivoire: Universités publiques - Les résultats du recrutement 2019 des enseignants-chercheurs, publiés

Les résultats du recrutement 2019 des enseignants et des attachés de recherche pour les Universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lit-on dans une note officielle du département.

Au titre des enseignants, le Comité national de recrutement, en sa session des 13, 14 et 15 février 2019, a retenu 498 personnes (Voir le lien suivant: http://www.enseignement.gouv.ci/files/Resultats_du_recrutement_des_Assistants_13_14_15_fevrier_2019.pdf) .

En ce qui concerne les attachés de recherche, 38 personnes ont été recrutées (Voir le lien suivant: http://www.enseignement.gouv.ci/files/Resultats_du_recrutement_des_Attaches_de_Recherches_13_fevrier_2019.pdf), à l'issue des travaux du Comité national scientifique en sa session du 13 février 2019.

Les concours de recrutement des enseignants du supérieur et des chercheurs étaient ouverts du vendredi 23 novembre au lundi 17 décembre 2018.

Les candidats pouvaient faire acte de candidature pour les emplois d'assistants de l'enseignement supérieur, d'assistants chef de clinique et d'attachés de Recherche, pour le compte des Universités et Grandes écoles publiques, les Instituts et Centres de recherche de leurs choix.