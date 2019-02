Sénégal: Le CRFPE mise sur l'intégration du numérique dans la formation

Dakar — La formatrice au Centre régional de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) de Dakar, Thiané Dieng Basal, a relevé lundi la nécessité de changer le pôle pédagogique pour s'adapter à l'intégration du multimédia dans les supports de formation.

"C'est le pôle pédagogique qui doit changer pour s'adapter à l'intégration du multimédia dans les supports de formation et réconcilier l'apprenant avec l'école, les outils de formation", a-t-elle notamment dit à l'ouverture d'un atelier de formation sur l'intégration des séquences multimédias dans les supports de formation des enseignants.

Mme Basal a souligné que "beaucoup d'ateliers seront programmés à la fin de cette formation dans les académies de Rufisque, Dakar et Pikine-Guédiawaye pour former des enseignants à cette intégration du multimédia dans les supports de formation".

"Nous sommes à l'ère de la modernisation pédagogique et il faut vraiment tout faire pour être au rendez-vous de l'intégration des supports multimédias dans la formation", a-t-elle fait remarquer, ajoutant que "la pédagogie à l'ancienne a un peu montrer ses limites".

"Tout le monde sait que les élèves ne lisent plus et ils ne fréquentent plus les bibliothèques mais ils s'intéressent à l'ordinateur, aux tablettes et aux smartphones", a aussi fait remarquer

"Donc, il faut tenir en compte les centres d'intérêts de nos apprenants pour mieux les réintéresser à ce qui se passe en classe parce que le numérique est cœur de leurs centres d'intérêts", a-t-elle préconisé.

Elle a rappelé que près de "150 professeurs du collège et du lycée ont déjà été réunis et formés à l'intégration du numérique dans les sciences d'enseignements et d'apprentissage".

De son côté, Maïmouna Sissoko Touré, spécialiste de programme, Apppui aux innovations et reformes éducatives (PAIRE), a souligné que "cette formation a pour but d'améliorer les pratiques pédagogiques via le numérique".