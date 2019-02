Sénégal: "Prime d'éloignement" ou autres dispositions similaires - L'Etat appelé à plus de fermeté

Dakar — L'Etat "doit être beaucoup plus fort et ferme" pour amener le personnel sanitaire à exercer dans les régions, compte non tenu de l'incidence de l'application de "la prime d'éloignement", disposition correspondant aux avantages qui leur sont réservés dans le but de les maintenir dans les zones éloignées du Sénégal, a indiqué Malick Seydi, chef de la division gestion du personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

La prime d'éloignement compte parmi les propositions du le Plan national de développement des ressources humaines (PNDRH) du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en son volet "rétention du personnel", selon M. Seydi.

Le candidat de Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) à la présidentielle du 24 février, El Hadj Sall dit El Hadj Issa Sall, a lui proposé que les professionnels de santé exerçant dans les zones éloignées puissent bénéficier de certains avantages pour les y maintenir.

Il préconise dans le même temps qu'une prime de motivation graduelle soit accordée à d'autres pour les inciter à aller exercer à l'intérieur, une manière de pallier le manque de spécialistes dans les régions.

La proposition du candidat du PUR rejoint l'idée de "la prime d'éloignement" évoquée par le Plan national de développement des ressources humaines (PNDRH) du ministère de la Santé et de l'Action sociale, une disposition pas encore appliquée.

Mais selon Malick Seydi, au-delà de cette prime, "l'Etat doit être beaucoup plus fort et ferme" et "développer cette fibre patriotique qui permet à certains de ne pas privilégier le côté financier" pour accepter de servir dans certaines zones, surtout qu'il contribue à la formation du personnel sanitaire.

Selon lui, il existe déjà une prime de spécialisation pour les techniciens en anesthésie réanimation, les anesthésistes, les médecins spécialistes en imagerie médicale, les radiologues et les néphrologues.

"Il y a deux niveaux de prime. Il y a la prime de spécialisation qui est payée et la prime d'éloignement pas encore effective", a-t-il précisé, la première ne tenant "pas en compte du lieu d'affectation".

Les titulaires d'un diplôme de spécialisation de plus de 3 ans bénéficient d'une prime de 100.000 FCFA contre 75.000 FCFA pour les spécialistes concernés par les spécialisations de moins de 3 ans, a expliqué M. Seydi, selon qui un spécilaiste peut bénéficier de ces deux primes à la fois.

L'étude sur la politique de rétention des personnels révèle que dans certaines conditions, "les agents seraient d'accord pour aller travailler dans ces zones au moins pour une période de cinq ans.

Nous avons calculé en fonction des critères qui valent chacun 3000 FCFA par point", a indiqué chef de la division gestion du personnel de ce département ministériel.

Il a cité la sécurité, critère valant "5 points", l'éloignement de la structure de santé par rapport à la capitale, "l'accessibilité, c'est-à-dire le temps mis pour parcourir" la distance séparant la capitale régionale de la structure de santé.

S'y ajoutent les conditions de vie "dont l'absence d'eau, l'école. L'ensemble de ces critères font 89 points que nous devons multiplier par 3000 FCFA".

"Par exemple, si un agent remplit toutes ces conditions, il aura comme prime d'éloignement 89 points X3000FCFA", détaille le chef de la division gestion du personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Selon le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'Action sociale (SUTSAS), Mballo Dia Thiam, membre de la coalition syndicale "And Geusseum", les syndicalistes "ont toujours défendu cela".

"Mais à la place", note t-il, le gouvernement a proposé une prime d'éloignement, une idée émise dans l'étude sur le système de rémunération de la fonction publique, "bouclée depuis 2015", laquelle devrait permettre "de réduire les écarts entre agents de même niveau".

"S'il y a un candidat qui propose des avantages pour les professionnels dans les zones reculées, c'est une bonne chose, tout ce qui peut relever le pouvoir d'achat d'un travailleur, nous sommes preneurs", a ajouté le syndicaliste.

Avant d'élaborer ce document sur la politique de rétention du personnel, "une étude globale a permis de savoir les trois domaines sur lesquels nous devons agir pour permettre aux agents d'accepter d'aller dans ces zones éloignées.

Le premier aspect c'est la motivation financière, la motivation non financière qui concerne le volet plateau technique et les conditions de vie", souligne Malick Seydi.

"Nous sommes allés jusqu'à classifier les zones par niveau de difficulté (difficile, moyennent difficile et très difficile).

Chaque critère correspond à un certain nombre de points. Ce qui permettrait, si la prime devait être versée, que le calcul se fasse de manière aisée. Mais entre l'élaboration et sa mise en œuvre", il y a selon lui un fossé.

"La mobilisation des moyens n'étant pas à la mesure de nos ambitions, cela a freiné notre élan. La politique existe, nous avons fini de l'élaborer depuis 2011. Cela nécessite un budget conséquent.

Actuellement, tous les agents de santé ont une prime de motivation trimestrielle qui ne tient pas compte du lieu d'exercice de l'agent. C'est le fruit d'une revendication syndicale", a-t-il fait valoir.

Il y a cependant que la proposition consistant à octroyer des avantages aux professionnels exerçant dans les régions de l'intérieur du Sénégal, dans le but de les y maintenir, ne peut pas à elle seule retenir les agents sanitaires concernées dans les zones éloignées du pays, a en croire M. Seydi.

"En tant que technicien, a-t-il fait observer, nous avons constaté que nous avions des difficultés pour affecter des spécialistes dans certaines régions pour diverses raisons", dont la première "peut ne pas tenir compte de l'aspect financier".

"Par exemple, actuellement, on ne peut affecter un chirurgien pédiatrique à Kédougou parce que la région ne dispose pas d'un plateau technique qui permet d'accueillir ce spécialiste", a-t-il indiqué.

Selon lui, la politique de rétention des agents de santé ne peut concerner que certaines structures déterminées, d'autant que certains agents font valoir diverses raisons pour ne pas aller exercer dans certains endroits.

Ils invoquent par exemple le manque d'école, de qualité ou l'absence de connexion Internet, a-t-il signalé, avant de noter que cette prime d'éloignement "peut permettre aux agents de rester ne serait-ce que pour un temps. Mais la prime en elle seule ne peut pas régler le problème".

"Dès l'instant qu'on a un maillage correct des structures de santé en spécialistes, nous participons à l'effort de couverture sanitaire universelle", a ajouté Malick Seydi, selon qui l'impact attendu de la prime d'éloignement serait de "faire bénéficier à tous les Sénégalais des soins de qualité".