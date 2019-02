Congo-Brazzaville: Lutte contre les cancers - Plus de deux mille chrétiens sensibilisés à l'importance du dépistage

En ce mois de février dédié à la prévention et à la détection précoce du cancer, le Dr Alexis Fortuné Bolenga Liboko, spécialiste des maladies cancéreuses au CHU de Brazzaville, a animé, le 17 février, une vidéo conférence sur les différents cancers, à l'initiative des responsables du Ministère chrétien du combat spirituel.

Sur un écran géant placé pour la circonstance, le Dr Alexis Fortuné Bolengo a, de prime abord, expliqué ce que c'est que le cancer, inscrit aujourd'hui, a-t-il dit, sur la liste des maladies chroniques où à longue durée.

Il existe, selon lui, plus d'une centaine de cancers pouvant affecter n'importe quelle partie de l'organisme. « L'une des caractéristiques le définissant est l'apparition rapide et la multiplication de cellules anormales, appelées métastases, susceptibles d'envahir des zones voisines et provoquer le décès du patient dans le cas où elles ne sont pas éliminées », a-t-il fait savoir.

En outre, il a indiqué que de nombreux décès par cancer sont dus à différents facteurs de risques tels qu'un indice de masse corporelle élevé, une faible consommation de fruits et de légumes, un manque d'exercice physique ou encore la consommation d'alcool. Le tabagisme est le facteur de risque le plus important. Aux femmes ménopausées et aux adolescents, le Dr Alexis Fortuné Bolengo a encouragé l'exercice physique, le dépistage précoce et le vaccin.

Par ailleurs, il a attiré l'attention de certains chrétiens qui négligent les soins médicaux pour la prière. « Nous avons estimé que les chrétiens doivent bénéficier de l'information sur certaines pathologies, en l'occurrence le cancer qui, actuellement, prend de l'ampleur. Car, certaines personnes font souvent allusion aux sorciers lorsqu'elles ont par exemple une plaie qui ne guérit pas. Or, il faut se rapprocher le plus vite possible du médecin pour bénéficier d'un traitement adéquat », a expliqué le docteur Alexis.

« La prière est dispensable, mais il faut aussi inciter les gens à regarder du côté de la médecine. Comme on le dit souvent que le médecin soigne, mais ne peut guérir. Donc, il faut se soigner médicalement et prier aussi », a-t-il ajouté.

L'importance du dépistage précoce

Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et anarchique au sein d'un tissu normal de l'organisme. Presque tous les tissus de l'organisme peuvent être affectés par ce dérèglement dont les causes, les évolutions et les conséquences sont très diverses.

Sur ce, le Dr Alexis Fortuné Bolengo a insisté sur le dépistage précoce qui, chaque année, permet de sauver des milliers de vies. Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes, a-t-il souligné, ajoutant que grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein, par exemple, est décelée.

Pour lui, le dépistage des cancers permet de réduire le taux de mortalité. Il est, par conséquent, essentiel de se faire dépister. Ce test vise à « repérer les personnes présentant des anomalies évocatrices d'un cancer particulier et à les adresser rapidement à la structure appropriée pour le diagnostic et le traitement », a-t-il insisté. Lorsqu'il n'existe pas de méthodes efficaces de dépistage, il est fondamental de diagnostiquer les personnes de manière précoce afin de les traiter au plus vite, a conseillé le médecin.

Le cancérologue a également fait état de la génétique qui, selon lui, est très utile dans la lutte contre le cancer. Les années qui viennent devraient permettre l'élargissement de son champ d'action, d'autant que les campagnes de dépistage systématique vont permettre de diagnostiquer davantage de cancers débutants, donc possiblement héréditaires, a-t-il annoncé.

Les journées de sensibilisation prendront fin le 21 février. Elles permettront aux participants d'échanger avec le médecin sur d'autres questions susceptibles d'éclairer l'opinion sur cette pathologie.