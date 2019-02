Algérie: Des acquis enregistrés grâce à l'unité et la détermination du peuple sahraoui

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) Brahim Ghali, a soutenu que tous les acquis réalisés jusqu'à ce jour par la cause sahraouie ont été obtenus grâce à l'unité et à la détermination du peuple sahraoui pour arracher ses droits légitimes à la liberté et à l'indépendance.

Le chef de l'Etat sahraoui qui s'exprimait lors d'une conférence regroupant les cadres du front Polisario à Aousserd, a appelé à préserver et défendre les acquis de la lutte des Sahraouis pour l'indépendance de leur patrie, a rapporté lundi l'agence de presse sahraouie SPS.

S'agissant de la bataille juridique au sujet des ressources naturelles sahraouies, le président de la RASD a également rappelé que la Cour de justice de l'UE avait réaffirmé dans des avis juridiques que le Maroc et le Sahara occidental étaient deux territoires distincts et séparés, et que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire sahraoui et ses ressources naturelles, qui reviennent au peuple sahraoui et que toute exploitation de ces ressources doit avoir le consentement de l'unique et légitime représentant de ce peuple, le Front Polisario.

Le président Ghali a par ailleurs, salué la résistance pacifique menée par les populations sahraouies dans les territoires occupés, soumises quotidiennement à la répression marocaine, notamment les prisonniers politiques sahraouis qui croupissent depuis des années dans les prisons marocaines.