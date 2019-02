Soudan: L'envoyé du Président du Soudan conclut une visite en Turquie

Khartoum — L'Envoyé du Président de la République de la Turquie et le Ministre du Gouvernement Fédéral, Hamid Mumtaz, a regagné Khartoum en provenance de la capitale Turque Ankara, après avoir conclu une visite de quatre jours au cours de laquelle il a remis au Vice-Président Turc un message écrit du Président de la République du Soudan, Maréchal Omer Al-Bashir, au Président Turc Recep Tayyip Erdogan, portant sur le progrès des relations bilatérales.

Mumtaz était accompagné durant la visite par le Ministre de l'Information et des Communications, Bushara Aror et le député du Parlement Samiya Hassan Sayied Ahmed.

Dans une déclaration à la presse à l'aéroport de Khartoum, Mumtaz a dit que la visite a été fructueuse et a atteint ses objectifs, en indiquant qu'il a tenu des réunions officielles avec les dirigeants Turcs qui ont affirmé le soutien de la Turquie au Soudan dans toutes les questions politiques, économiques et diplomatiques, en plus du soutien de la Turquie aux efforts pour la stabilité complète au Soudan à cette phase politique.

L'Envoyé du Président Soudanais a dit que la délégation, à côté de sa réunion avec le Vice-Président Turc, M. Fuat Oktay, s'est entretenu avec le responsable du dossier des relations entre la Turquie et le Soudan, et le Ministre des Affaires Etrangères, Zhaoosh Oglu, sur le progrès des relations bilatérales économiques, politiques et diplomatiques, la mise en œuvre des accords signés lors de la récente visite du Président Turc au Soudan et le travail pour la levée des obstacles et de faciliter la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays.

Il a ajouté que la délégation s'est réunie avec les leaders du Parlement Turc sur les relations parlementaires Soudano-Turques, ajoutant que la délégation s'est également entretenue avec le Vice-Président du Parti de la Justice et du Développement, Jodat Yalmaz, sur la promotion de la coopération et la coordination conjointe entre le parti du Congrès National et le Parti au pouvoir en Turquie.

La délégation a également rencontré en marge du programme de la visite en Turquie des hommes d'affaires et des compagnies Turques travaillant au Soudan.

Mumtaz a déclaré que la délégation a organisé un symposium au Centre Turc de réflexion stratégique sur les relations Soudano-Turques, le dialogue National Soudanais et les indicateurs de la stabilité au Soudan, ayant assisté par des personnalités politiques, médiatiques et académiques Turques.

Il est à noter que le Président Turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au Soudan en Décembre 2017, ayant accompagné d'une délégation de 200 hommes d'affaires Turcs, et ayant signé 12 accords de coopération dans les domaines militaire, économique et agricole.