Soudan: Muttaz - Les minéraux vont changer la carte économique du Soudan

Khartoum — Le Premier Ministre et Ministre des Finances, Muttaz Musa, a affirmé la propagation de grosses réserves de l'or dans plus de 70% des États du Soudan.

Il a dit que les études ont prouvé l'existence de larges réserves de la plupart des minéraux, à la tête desquels est la propagation de l'or dans 14 États du Soudan.

Adressant la séance d'ouverture de l'exposition et du forum international de l'exploitation minière Lundi à la Salle de l'Amitié à Khartoum, le Premier Ministre Soudanais a déclaré que le forum se tient sous des défis régionaux et internationaux, notamment du fait que les économies des pays Africains dépendent de l'exportation de matières premières, chose qui les prive de valeur ajoutée et de la création d'emplois durables.

Il a dit que ces défis imposent sur ces pays le devoir moral de construire des partenariats fructueux pour accroître le financement et le transfert de technologie.

Il a affirmé l'engagement du Gouvernement à ouvrir les portes du Soudan devant les investisseurs pour réaliser des partenariats bénéfiques, tout en faisant allusion à l'existence d'une loi d'investissement attrayant et encourageant, en particulier dans le domaine minier.

Muttaz a appelé les participants à créer de véritables canaux de communication pour promouvoir les économies de leurs pays.

Il a dit que le Gouvernement Soudanais œuvre pour construire une nation forte et influente sur les arènes régionales et internationales, moyennant la réalisation de la stabilité et de la croissance.

Il a affirmé la disposition du Gouvernement à adopter les résultats du forum comme cadre idéal pour l'utilisation optimale des potentialités minérales pour un avenir prospère pour les générations à venir.