Cote d'Ivoire: Sportivement - Quel paradoxe!

éditorial

L'Africa Sports, on le sait, se trouve dans la tempête. Depuis un mois, une crise de confiance entre le président Alexis Vagba et la quasi-totalité du Bureau exécutif fragilise le club. Un groupe de supporters s'est même mis dans la danse et réclame la tête du président réélu.

Face à cet enlisement, nombre d'observateurs s'inquiètent pour l'avenir du club et principalement pour l'équipe de football engagée en Ligue 1.

Mais, paradoxalement, c'est dans l'agitation que les Aiglons-footballeurs trouvent des ressources inédites de motivation pour s'imposer à leurs adversaires.

Douzièmes au terme de la première phase du championnat, les poulains d'Almani Diaby, nullement affectés, ont bataillé pour remonter au classement.

A neuf journées de la fin de la compétition, ils s'installent à la huitième place avec 23 points. Soit à 15 points de la Soa, leader avec 38 points.

Après la reprise donc, le bilan des Aiglons est satisfaisant. Ils ont, en quatre matches, obtenu trois victoires et concédé une défaite.

Les observateurs ont surtout salué leur succès aux dépens de l'Association sportive de Tanda (1-0), samedi, au stade Ali Timité de Bondoukou. Un antre dans lequel l'Étoile du Zanzan s'est rarement éteinte.

En tout cas, Thibaud Yaméogo, Parfait Guiagon, Anicet Oura, Yann Zébré et autres, bien encadrés par le vieux briscard, Blagnon Goué, ont retrouvé des ailes et avec un peu plus de mordant, de solidarité et d'humilité, ils peuvent s'envoler davantage.

Avec l'union sacrée dans la grande famille vert et rouge, Almani Diaby et ses hommes peuvent devenir plus dangereux et entrevoir l'avenir avec sérénité. Dans le cas contraire...