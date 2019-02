Cote d'Ivoire: Recherches scientifiques - Mabri Toikeusse visite le centre de Nestlé

Dans le cadre du partenariat public-privé en faveur du développement de la recherche, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Abdallah Toikeusse Mabri, a visité la semaine dernière le Centre de recherche et de développement Nestlé d'Abidjan (Crd-Nestlé).

Créée en 2009 et située en zone industrielle de Yopougon, cette institution de recherches est la seule du genre en Afrique sur 26 dans le monde.

Une visite guidée, après la brève présentation de Joëlle Abega Oyouomi, directrice du Centre de recherche et développement, a permis à l'émissaire du gouvernement de découvrir et d'apprécier les différents compartiments du centre de recherche, à savoir l'industrie agronomique et des sciences des plantes, l'usine pilote de transformation des matières premières et les produits qui en sortent.

Se félicitant des installations du Centre de recherche et de développement de Nestlé et de la qualité du travail, le ministre Mabri a présenté les diverses opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire à ses partenaires et les perspectives scientifiques de collaboration entre son département et ledit centre de recherche.

Il a rassuré les responsables de cette multinationale de « l'engagement et la disponibilité du gouvernement ivoirien et de son département ministériel à accompagner tous les efforts du Centre de recherche ».

Thomas Hauser, directeur général du Centre de recherche Nestlé-monde, a salué la visite du ministre accompagné de quelques membres de son cabinet.

Pour lui, « le choix d'Abidjan pour abriter ce Centre de recherche pour l'Afrique n'était pas fortuit, au-delà des raisons stratégiques, la ville présente un environnement viable et propice ».

Ainsi, il a été décidé de renforcer la collaboration scientifique entre le ministère à travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation (Dgri) et le centre de recherche en diversifiant les secteurs cibles.