Algérie: Le siège d'une Brigade d'infanterie mécanisée baptisé au nom de feu le moudjahid El Oued Djillali

Tlemcen — Le siège de la 38e Brigade d'infanterie mécanisée de Tlemcen a été baptisé, lundi, au nom du moudjahid défunt El Oued Djillali dit Salah Nehari, lors d'une cérémonie présidée par le commandant de la 2e Région militaire, le général-major Souab Meftah, à l'occasion de la célébration de la journée nationale du chahid.

Le commandant de la 38e Brigade d'infanterie mécanisée, le colonel Belaid Othmane a rappelé, lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part des autorités civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire et de la famille du moudjahid défunt El Oued Djillali, que cette tradition initiée par le haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) a pour objectif d'immortaliser la mémoire de martyrs et de moudjahidine.

"La baptisation de structures militaires en leurs noms est à la fois un honneur et une grande responsabilité qui exige d'être à la hauteur des sacrifices des chouhada et des moudjahidine et de demeurer fidèle à leur testament, celui d'une Algérie sécurisée, indépendante et prospère", a-t-il souligné.

"Cette Baptisation est une concrétisation des espoirs des chouhada et des moudjahidine. Notre devoir est de suivre leur exemple en les remémorant et immortalisant leurs mémoires. Leurs enfants et petits-enfants sont présents aujourd'hui comme responsables d'institutions de l'Etat algérien et cadres de l'Armée nationale algérienne", a-t-il dit.

La cérémonie a été marquée par des honneurs au chef de la 2e Région militaire, un hommage à la famille du défunt moudjahid El Oued Djillali dit Salah Nehari et un aperçu sur sa biographique.

El Oued Djillali, né en 1920 au village de "Ouled Nehar" dans la commune de Sidi Djillali (wilaya de Tlemcen), a été parmi les premiers adhérents au mouvement national, contribuant à faire de la région de Sidi Djillali un entrepôt d'armes, de munitions et de médicaments.

Au sein de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), il a formé des moudjahidine et planifié et exécuté des opérations contre l'occupant français.

Après l'indépendance du pays, il fonda la zaouia de Sidi Yahia Bensfia à Sidi Djillali, qui est un centre de rayonnement culturel et scientifique et une destination des récitants du Coran. Il est mort le 25 novembre