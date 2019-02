Algérie: Tamanrasset - De nouveaux projets de télécommunications pour couvrir les zones reculées

Tamanrasset — De nombreux projets visant l'amélioration des prestations de la téléphonie fixe et de l'Internet ont été retenus cette année par l'entreprise Algérie-Télécom (AT) à Tamanrasset pour le désenclavement des régions éloignées et reculées, a-t-on appris lundi des responsables de cette entreprise.

L'entreprise s'attèle, à travers cet "ambitieux" programme de développement à connecter l'ensemble des localités et zones enclavées au réseau téléphonique fixe et à l'Internet, notamment pour couvrir sept (7)

zones d'ombres au niveau des localités de Tifouguine, Tin-Amzi, Tiguenouine et Tahart, avant d'étendre ce réseau aux nouveaux lotissements des 800 logements de Djoualil (In-Salah) et le quartier d'El-Djazira à Tamanrasset, a indiqué le directeur d'A.T de Tamanrasset, dans une présentation du bilan annuel 2018 de l'entreprise.

M. Abderrahmane Adjela, qui a fait état de la réalisation d'un complexe à In-Guezzam, doté des différents services susceptibles de rapprocher l'administration des administrés, a relevé que l'entreprise s'emploie cette année à améliorer les prestations à la satisfaction de sa clientèle par l'offre de nouveaux services via l'Internet.

Le bilan d'A.T fait part aussi de la réalisation, l'année dernière, dans le but de moderniser et d'améliorer les prestations, d'un réseau de 448 km de fibre optique pour consolider le réseau actuel long de 6.215 km.

Ces nouvelles installations ont permis, selon le même responsable, le raccordement de 33 bureaux de poste à travers la wilaya, la lutte contre les récurrentes coupures téléphoniques, le désenclavement des régions reculées de la wilaya déléguée d'In-Guezzam, en plus de la mise en service de trois nouveaux centres "MSAN", portant ainsi à 42.700 le nombre d'abonnés à travers la wilaya de Tamanrasset.

La wilaya de Tamanrasset a enregistré, l'année dernière également, l'entrée en service de deux stations 4G, l'une sur les hauteurs de Touzouni, servant les localités de Tit, Outoul, Asselisken, Ahelfen, Tahart et les localités voisines dans la région de Hassi-Moumène (In-Salah), portant à 14 le nombre de stations implantées à travers la wilaya au service de plus de 8.000 abonnés, selon les données fournies par le secteur.

Ces prestations téléphoniques, visant le désenclavement des différentes régions de Tamanrasset, ont été consolidées par la modernisation des structures d'accueil du secteur, dont le réaménagement des agences commerciales principales de Tamanrasset et In-Salah, en plus du lancement de projets similaires pour les agences secondaires d'Abalessa et In-M'guel, selon le bilan d'A.T de Tamanrasset.