Algérie: Dubai - 34 opérateurs économiques algériens au salon Gulfood 2019

Dubai — Trente-quatre (34) opérateurs économiques du secteur des industries agroalimentaires, prennent part à la 24e édition du salon international de l'agroalimentaire "Gulfood 2019" qui se tient du 17 au 21 février en cours à Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab conduit la délégation algérienne participant à cette manifestation, dans le cadre des participations de l'Algérie aux différentes foires et salons internationaux.

La participation algérienne se poursuivra, cette année, dans le cadre d'une démarche visant à lancer la nouvelle dynamique adoptée par le gouvernement pour diversifier l'économie nationale et augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures.

Lors de cette nouvelle édition de "Gulfood 2019", les opérateurs économiques algériens mettront en avant les capacité des différentes filiales du secteur de l'agroalimentaire national et feront la promotion de leurs produits pour ouvrir de nouvelles voies d'exportation vers les pays du Golf arabe et de là vers les marchés du sud de l'Asie.

En marge de cette manifestation, le ministre et la délégation l'accompagnant rencontrera les hauts responsables des Emirats arabes unies et s'entretiendra avec le ministre émirati de l'economie pour définir les opportunités de partenariat et développer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Considéré comme l'un des plus importants salons dans la filière aliments et boissons au monde, le Salon "Gulfood 2019" réunit plus de 5.000 exposants représentant 198 pays.

Les participants à cet évènement visent à conclure des accords et des partenariats leur permettant d'accéder notamment au Moyen-Orient, le Nord et l'Est d'Afrique, l'Est de l'Asie et le Sous-continent indien, des régions qui comptent plus de 3.5 milliards consommateurs.

Connu par ses chaines d'approvisionnement régionales et mondiales, le Gulfood attire davantage de foules. Plus de 100.000 visiteurs sont attendus pour cette édition.

Marquant sa huitième participation à cet évènement mondial, l'Algérie avait conclu, dans les précédentes éditions, plusieurs accords et partenariats avec nombre d'opérateurs émiratis et des différents pays du Golfe.