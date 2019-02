Algérie: Tizi-Ouzou - Démantèlement d'un réseau de trafic de billets de banque

- Un réseau de trafic de billets de banque en monnaie nationale a été démantelé fin de la semaine dernière par les forces de police de la sûreté de daïra d'Ouaguenoune, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tizi-Ouzou, a indiqué lundi le Chef de sûreté de cette localité.

Exploitant des renseignements faisant état d'une circulation de faux billets de banque en monnaie nationale dans plusieurs localités de la wilaya, la sûreté de daïra d'Ouaguenoune a déclenché une enquête qui a abouti à l'identification et à l'interpellation des membres de ce réseau qui sont au nombre de trois, âgés entre 38 et 48 ans, a expliqué le commissaire principal Lezam Hakim dans une déclaration à la presse organisée au siège de la sûreté de daïra d'Ouaguenoune.

Les mis en cause dans cette affaire, originaires de Tigzirt, Mekla et Ain El Hammam, ont été arrêtés en possession de 516 faux billets de banque d'une valeur de 2000 DA chacun, soit une somme totale de 1,032 millions de DA en fausse monnaie qui a été saisie par la police, a ajouté le chef de sûreté de daïra.

Dans le cadre de l'enquête, la police a également saisi trois véhicules touristiques utilisés par les présumés trafiquants, ainsi que du matériel (téléphones portables, un micro-ordinateur, une imprimante, des clés USB) en relation avec cette affaire de trafic de billets de banque, a indiqué le commissaire principal Lezam.

Les trois mis en cause dans cette affaire seront présentés lundi devant le procureur de la République près le parquet de Tigzirt territorialement compétent pour "association de malfaiteurs", "trafic et imitation de billets de banque en monnaie nationale" et "mise en circulation de faux billets", a ajouté le chef de sûreté de daïra d'Ouaguenoune.

En décembre dernier, les forces de police de cette sûreté de daïra ont démantelé un autre réseau de trafic de billets de banque en monnaie nationale de 2 000 DA qui serait en relation avec ce groupe présenté ce lundi à la presse. Six individus avaient été arrêtés, dont trois femmes parmi lesquelles une mineure, et une somme de 50 000 DA et un matériel en relation avec cette affaire dont une unité centrale, un détecteur de métaux multifonctions et huit téléphones portables, ainsi qu'un véhicule touristique avaient été saisis.