Algérie: NAPEC 2019 - les futurs enjeux énergétiques en débat prochainement à Oran

Oran — Les futurs enjeux du secteur énergétique sur le plan national et international seront au menu des conférences-débats, lors de la 9e édition du Salon international sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord (NAPEC 2109), prévue du 10 au 13 mars à Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs.

"Des acteurs, experts et analystes dans les différentes thématiques liées au domaine énergétique, aborderont l'amélioration des conditions d'attractivité des investissements en termes de défis et perspectives", ont-ils souligné dans un communiqué.

"Ces débats devront apporter des éléments de réponse au sujet des perspectives de développement des activités énergétiques et pétrolières notamment, et aux attentes des potentiels investisseurs dans le domaine", a-t-on ajouté.

La question du "mix énergétique" à l'horizon 2030, dont le gaz aura une place prépondérante, avec beaucoup de défis à relever, sera abordée également par les intervenants au NAPEC 2019, ainsi que "la vision future sur l'équation d'équilibre entre garantir les exportations et répondre, au même temps, à la demande locale grandissante".

Les conférences prévues lors de cet événement scientifique et économique, organisé annuellement à Oran, vont porter aussi sur la transformation numérique dans le secteur pétrolier et la valeur ajoutée des nouvelles technologies en terme de gain en efficacité, en performance, en réduction de coûts et en amélioration des processus de production et management.

D'autres thèmes concernant les défis majeurs du secteur, dont le renouvellement des réserves de l'Algérie en hydrocarbures, seront également abordés lors de cette manifestation, qui verra la participation de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach et d'autres groupes internationaux.

Regroupant plus de 570 participants représentant 40 pays, le NAPEC 2019 offrira aux acteurs énergétiques, les informations essentielles sur les avancées de l'industrie pétrolière et gazière, notamment en Afrique du nord, à l'instar du potentiel de l'investissement et la dynamique de l'attractivité.

A ce titre, les organisateurs de cette manifestation table sur plus de 28.000 visiteurs au salon d'exposition, dont les stands proposeront des outils, des solutions technologiques et autres produits liés à l'industrie pétrolière et gazière.

Le programme de l'événement prévoit des activités dédiées aux jeunes promoteurs dans le domaine, ainsi que d'autres d'échange culturel.