Soudan: Le Conseil de la Choura du Mouvement Islamique publie son communiqué final

Khartoum — Le Conseil de la Choura du Mouvement Islamique a conclu Lundi sa deuxième conférence à la session de 2018/2020 et a publié son communiqué final.

La conférence a été adressée par le Président de la République du Soudan et Chef du Leadership Directeur du Mouvement Islamique, Maréchal Omer Al-Bashir, le Secrétaire Général du Mouvement, Cheikh Al-Zubair Ahmed Al-Hassan, et le Chef du Conseil de la Choura du Mouvement, Al-Fatih Izz-Eddin Al-Mansour.

Le Conseil de la Choura a discuté des questions inscrites aux agendas de la conférence et a écouté un rapport inclusif sur la situation législative, politique, économique et sécuritaire au Soudan, et ayant délibéré sur les directives du Plan d'action du Mouvement Islamique pour l'an 2019.

Après de discussion extensive, le Conseil de la Choura a publié le communiqué final qui a inclus ce qui suit:

Premièrement: le Mouvement Islamique suit attentivement les développements de la situation politique et sociale dans le pays et les crises actuelles, et exprime ses condoléances et souhaitant la miséricorde du Tout-Puissant pour chaque martyr cher du Soudan dans les incidents.

Le Mouvement Islamique réitère qu'il souligne toujours la nécessité de la maximisation de la sainteté de l'âme et le sang, l'honneur et l'argent, en évitant les causes de séditions quelles que soient ses formes et recours à la voix de la raison, la sagesse et le dialogue constructif pour la préservation de la sécurité et de la stabilité de la nation.

Le Mouvement Islamique apprécie également les efforts des Forces Armées Soudanaises, les Forces de Police, des autres forces régulières et de l'autorité judiciaire, ainsi que leurs travail pour maintenir la sécurité et de s'acquitter de leurs devoirs nationaux avec professionnalisme et détermination pour préserver l'unité nationale.

Deuxièmement: le Mouvement Islamique appelle à l'intensification des efforts et à la mobilisation des énergies pour relancer les moyens de vivres des citoyens et l'amélioration du niveau de services et d'accélérer les programmes de réforme.

Troisièmement: le Mouvement Islamique affirme le souci de soutenir les valeurs de la Choura dans le mouvement et la continuation de la Dawa dans tous ses domaines, ainsi que son engagement à œuvrer pour l'unité du rang national et Islamique d'assumer sa quête historique continue pour appliquer d'appliquer la règle d'Allah dans la société, l'Etat et toutes les institutions à l'appui à la religion et la construction de la terre des valeurs et de pureté.

Quatrièmement: le Mouvement Islamique indique la disposition de son entité et sa patience à absorber le nationalisme de la structure nationale et à coopérer avec toutes les parties intéressées pour défendre les intérêts de la patrie et sa stabilité.

Cinquièmement: le mouvement adhère à la ligne de modération et de réforme dans un cadre jurisprudentiel qui combine, sans discrimination, garantit le soutien aux opprimés et apporte l'injustice et les dissuade des oppresseurs.

Sixièmement: le Mouvement Islamique affirme son respect et l'observance des conventions et des chartes internationales en toutes circonstances, ainsi que son souci d'établir des relations extérieures sages et équilibrées, qui réalisent la justice humaine, les intérêts mutuels et la paix dans le monde.

Septièmement: le Mouvement Islamique réaffirme sa préoccupation pour toutes les composantes de la société et l'autonomisation des jeunes et des nouvelles générations pour diriger l'avenir.

Huitièmement: le Mouvement Islamique appelle à aider le Congrès National pour renforcer les mécanismes de Dialogue National et assurer la mise en œuvre de ses recommandations et le transit vers le rassemblement des forces islamiques et nationales pour dépasser la phase actuelle avec un large consensus national.

Neuvièmement: le Mouvement Islamique affirme sa pleine conscience et son rejet de la campagne de gauche dirigée par les forces communistes et laïques contre la religion et le Mouvement Islamique et ses symboles et institutions, intellectuellement, politiquement et médiatique.