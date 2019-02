Ile Maurice: Pravind Jugnauth vole au secours des prévisionnistes

Alors que les critiques pleuvent à l'encontre des prévisionnistes de la station météorologique, pour leur manque de précision, Pravind Jugnauth, lui, se dit satisfait de leur performance.

Le Premier ministre (PM) s'exprimait hier, lundi 18 février, à Port-Louis, lors d'une conférence de presse, suite aux inondations survenues à certains endroits dimanche. Ainsi, en présence du directeur de la météo, Prem Goolaup, le PM a déclaré : «La station a fait des prévisions par rapport à la pluie, et il a plu. On ne peut pas dire avec certitude dans quelle région il va pleuvoir et combien de millimètres de pluie on aura.»

Toujours dans le but de faire comprendre que la météo n'est pas une science exacte, Pravind Jugnauth devait citer l'exemple du cyclone Berguitta, qui a traversé Maurice en janvier 2018. «Les météorologues français et américains, voire les nôtres, avaient prédit que Berguitta allait être de forte intensité et qu'il allait causer de gros dégâts. Mais, finalement, tel n'a pas été le cas.»

Pour Pravind Jugnauth, la station météo de Vacoas est en train de faire son travail. «Les prévisions que font les météorologues nous donnent des indications assez précises, mais elles ne peuvent être exactes à 100 %.»