Ile Maurice: Assurances et inondations - Pluie de questions

Quid des remboursements par l'assurance quand il s'agit des inondations ?

L'extension flooding est un plus qui existe et a été inclus dans toutes les sociétés. Elle est proposée aux clients depuis les inondations de 2013. Même les assurés y sont plus intéressés depuis ce drame national, selon le secrétaire général de l'Insurers Association, Vasish Ramkhalawon.

«Les couvertures d'assurance étaient déjà très complètes à l'époque. En revanche, ce genre de tragédie vient sensibiliser le public mauricien à la souscription d'une couverture d'assurance complète», explique pour sa part Jean-Christophe Cluzeau, Head of General Insurance chez la Mauritius Union Assurance. «Néanmoins, les remboursements ne se font pas uniquement par rapport aux dommages. On rembourse aussi par rapport à la valeur du véhicule sur le marché au moment du sinistre», précise Vasish Ramkhalawon.

Il faut savoir qu'il existe différentes polices d'assurance pour voiture. La première est ce que l'on appelle la Thirdparty insurance, connue comme étant l'assurance «au tiers», et la deuxième est la Comprehensive car insurance qui est ce que l'on surnomme l'assurance «tous risques». Il existe aussi, comme chez la SWAN Insurance, l'assurance Third Party & Fire qui couvre la responsabilité envers les tiers et le risque feu concernant le véhicule assuré.

Selon le Manager Motor de la Swan, Ashley Nuckchady, «beaucoup de Mauriciens souscrivent à une assurance au tiers». Pourquoi cette préférence ? Selon Vasish Ramkhalawon, c'est parce qu'on est obligé d'être assuré. «Beaucoup de gens pensent être à l'abri de tous risques et choisissent une assurance 'au tiers' seulement pour être dans la légalité et parce que c'est moins cher», déclare-t-il.

Mais avec une assurance «au tiers», si la voiture de ces personnes subit des dégâts à la suite d'une catastrophe naturelle, comme des inondations, aucun remboursement n'est effectué. Néanmoins, cela ne veut pas dire que si on a une assurance «tous risques», elle couvre la voiture durant des inondations.

«Même une personne qui détient une assurance tous risques n'aura pas de dédommagement si elle n'a pas pris l'extension flooding en assurant sa voiture», informe Vasish Ramkhalawon. Et les prix des assurances dépendent de la marque, de l'âge et de la valeur de la voiture. Et avec l'extension flooding, l'assurance tous risques coûte un peu plus cher.