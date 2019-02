Madagascar: Réforme du système d'Etat-civil - A quand la mise en œuvre ?

Les problématiques liées à l'état-civil sont nombreuses pour Madagascar. Les bourdes récentes concernant la liste électorale en sont quelques unes de leur manifestation.

Le gouvernement malgache a projeté, en 2017, de se lancer dans un projet d'uniformisation et de numérisation des actes d'état civil. Un projet ambitieux qui entend améliorer les divers services d'état civil répartis dans les 1.596 communes du pays par la dotation en matériels informatiques, ou encore le renforcement des capacités des agents d'état civil. Un projet qui serait en cours selon les explications d'une source bien informée. La source de noter « le projet n'a pas encore démarré. Le gouvernement s'occupe actuellement à mettre en place un cadrage juridique du projet. Une tâche assez délicate pour un pays qui ambitionne de mener une réforme dans le secteur de l'état-civil « . Une uniformisation aux normes internationales et un cadrage juridique claire et répondant aux besoins et attentes des contextes actuels seraient donc l'étape pré-lancement du projet. La source de renchérir « dans cette optique de réforme de l'état-civil, Madagascar est en phase de mettre en œuvre le Programme Africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et d'établissement des statistiques d'état civil ou APAI-CRVS« . Un programme continental qui implique 54 pays de l'Afrique et dont la mise en œuvre constituerait une avancée majeure pour le pays.

Situation. Pour le cas de Madagascar, outre l'ignorance des parents de l'importance d'enregistrer leurs enfants juste après les naissances, il y a le problème d'éloignement des services d'état-civil. Les parents Malgaches doivent en effet, parcourir des kilomètres non seulement pour trouver un centre de santé pour un accouchement sécurisé, mais également pour enregistrer leurs enfants auprès d'un service d'état civil. Un fait anodin peut-être pour les habitants des zones enclavées qui y sont habitués mais, une injustice pure et simple compte tenu de l'importance de la question. Les problématiques liées au service en question s'ajoutent à la situation et qui font que pour de nombreux Malgaches, jouir du droit fondamental de l'existence légal relève du calvaire. Les conséquences de la non jouissance de ce droit fondamental sont toutefois énormes pour les personnes concernées si l'on ne prend que le fait de ne pouvoir prétendre à aucun diplôme étatique... ou encore l'impossibilité pour elles d'être scolarisées. Pendant que la réforme de l'état-civil est vivement attendue, les problématiques continuent à constituer des obstacles à l'épanouissement de milliers de Malgaches. L'éventuelle mise en œuvre du programme continental APAI-CRVS par Madagascar se veut être une implication du gouvernement dans la lutte pour l'amélioration du système - ô combien désuet - d'état civil à Madagascar.