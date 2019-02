Madagascar: Futurmap - Cinq ans de présence à Madagascar

L'objectif de Futurmap est : fournir des prestations et des solutions innovantes aux standards internationaux à des tarifs compétitifs. L'entreprise travaille déjà avec des grands groupes français du BTP, des promoteurs immobiliers, des bureaux d'études et de nombreux géomètres.

D'habitude, les grandes entreprises internationales ont leur siège à l'extérieur avec des filiales à Madagascar. Futurmap figure parmi les exceptions qui confirment la règle en étant créée et basée à Madagascar, mais présente dans d'autres pays.

Différentes nationalités

Leader français, spécialisé dans le traitement de données géographiques. Futurmap a été fondée en 2013 à Madagascar par un ingénieur alsacien. Elle est aujourd'hui présente en France, en Suisse et compte des clients partout en Europe et au Canada. Et à Madagascar bien évidemment. Futurmap fête actuellement ses cinq années de présence à Madagascar. C'était vendredi dernier, à l'occasion d'une réception qui s'est tenue au siège de Futurmap où l'entreprise a invité ses clients et partenaires. Une clientèle de différentes nationalités, bien évidemment puisque ce qui fait la différence de Futurmap par rapport aux autres entreprises du même secteur c'est qu'elle ne provient pas d'une délocalisation, mais, a sa base à Madagascar. «Nous avons commencé, il y a cinq ans avec quatre personnes, actuellement, nous avons 220 employés sur Madagascar » explique Luc Straub, Directeur Général associé de Futurmap dont les activités à Madagascar sont assurées par deux grandes branches : Futurmap Data spécialisée dans le traitement des données géographiques et Futurmap Topo qui s'occupe de tout ce qui est géométrie et topographie

Partenaire incontournable

Futurmap Data se spécialise notamment dans quatre activités principales : les réseaux souterrains (Undermap), les bâtiments (Buildingmap), les infrastructures (Inframap) et les maquettes urbaines (Citymap). Undermap est par exemple, un service digital qui permet aux entreprises de travaux publics et aux maîtres d'ouvrage de réaliser des plans de synthèse des réseaux enterrés passant par leur chantier. Pour la section Buildingmap, elle travaille aux côtés des bureaux d'études, cabinets de géomètres et d'architecte, pour réaliser, par exemple des plans d'intérieur et de façades, des coupes de bâtiments et des plans de toitures. Pionnier de la modélisation Futurmap propose également la création de maquettes numériques du type Building Information Modeling (BIM).

Quant à la deuxième branche, Futurmap Topo, elle est spécialisée dans la topographie, la cartographie et le traitement de données géographiques. « Notre position géographique à Madagascar fait de nous, un partenaire incontournable en Afrique et dans l'Océan Indien », explique Luc Straub. Les équipes de Futurmap Topo se tiennent ainsi prêtes à intervenir à tout moment pour répondre aux besoins avec un service de qualité. L'autre atout de Futurmap réside dans la maîtrise des nouvelles technologies. C'est ainsi qu'elle utilise par exemple les technologies Lidar et scanner pour les levés topographiques et cartographiques. Bref, Futurmap fait office de leader dans ses domaines. Et ce ne sont pas les clients internationaux et locaux venus célébrer ensemble son cinquième anniversaire qui le démentiront. Ils sont tous satisfaits des services offerts par Futurmap.