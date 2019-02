Madagascar: CUA - Grands projets financés par la Banque Européenne d'Investissement

La CUA bénéficiée de l'appui financier de la BEI pour la reconstruction de la ville.

Fini la galère pour ceux qui utilisent les axes routiers passant par Besarety pendant la saison de pluie. Fini également la galère pour ceux qui empruntent les routes nationales traversant la ville d'Antananarivo et qui sont en très mauvais état actuellement. Hier, une importante réunion présidée par le 1er adjoint au maire Olivier Randrianarisoa s'est tenue à l'hôtel de ville d'Analakely. Des représentants du SAMVA, de la Jirama, de l'ATT, de Telma, de la direction régionale des Travaux Publics et de la Police municipale ont été présents. On a appris à l'issue de cette réunion que les canaux d'évacuation d'eaux usées desservant le quartier de Besarety et ses environs seront complètement reconstruits en béton. A chaque pluie, ces quartiers sont inondés. On a également appris que 5,5 Km de la RN 2, 10 Km de la RN 3 et 9 Km de la RN 4 seront réhabilités.

Partenariat fructueux. Ces grands travaux seront financés par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Les projets étaient accordés en 2015, mais ce n'est qu'actuellement que le fonds nécessaire est entièrement prêt. Les travaux vont durer entre six et douze mois. D'autres parties prenantes seront impliquées dont la Direction des Travaux Publics de la CUA, la Direction en charge des Transports au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo et les Arrondissements de la Capitale concernés ainsi que la commune rurale de Sabotsy Namehana. A rappeler que les pluies qui ont frappé il y a quelques jours la Capitale ont dégradé l'état des infrastructures locales. Or, la CUA, avec le peu de moyens dont elle dispose, ne peut pas prendre en charge la reconstruction des dégâts.