Madagascar: Roximania - Trois groupes de rock révolutionnaire entrent en scène

Ce n'est pas parce qu'ils sont « underground » qu'ils n'ont pas de public ! Ils ont fait lever des signes de cornes en l'air lors de leurs spectacles. Jamais ils retourneront leurs vestes en cuire. «Rock for life» est leur slogan !

Rock'n Roll, Heavy metal, hard rock seront offerts pour les fidèles de la musique lourde à Madagascar, underground à Antsahalova le 9 mars prochain. En tête d'affiche, le groupe No Joke partagera avec ses fans le rock contestataire. Dès 2012, le groupe a déjà fait vibrer le cœur de son auditoire. Au grand complet, Faniry à la batterie, Tafita à la guitare basse, Ra- Tah à la guitare Solo, et Dera comme lead vocal. Ces prodiges du rock malgache donneront tout le maximum pour satisfaire ses fidèles. Dans ses chansons, No joke aborde des faits sociopolitiques du pays. Ainsi, May sera interprété par Dera et ses camarades.

Les groupes Akata et The junkies présenteront également un show sans précédent. De 2015 à 2017, Akata a été invité à des concerts comme celui de Rheg en 2016. Tendry et ses compères joueront leurs plus belles musiques notamment Korontana et izay angamba.

Quant à The junkies, le groupe à débuté en 2017. «The junkies veut dire que nous sommes 'drogués' de la musique et notre première chanson to boddah a été inspirée de la lettre de suicide de Kurt Cobain où il adresse sa lettre à son ami Boddah, son ami imaginaire en honneur à tous ceux qui nous ont quitté » a affirmé Codi un des membres du groupe. The Junkies a participé au festival sur le climat organisé par l'association internationale Climates. Codi et ses compagnons feront des riffs hors du commun.

AKATA apportera de la musique métal.

Roximania est un tremplin pour les groupes de rock. Cet événement a été créé en 2013 par Eddy Andrianarisoa et Haridio Ramanantsoa dans le but de faire connaitre aux Malgaches l'histoire du rock. Evidemment, bon nombre de jeunes ne connaissent pas l'origine de cette musique. Alors chaque mois, Andrianarisoa et son équipe organisent un showcase pour les rockeurs « underground ». C'est à l'aide des concerts de ce genre que les initiés apprennent tous ceux qui entourent le rock. Par ailleurs, cette discipline est appréciée à Madagascar en général et Antananarivo en particulier.

«Il est vrai que la musique rock a pris de l'ampleur ces dernières décennies. Nous allons multiplier nos efforts afin que cette musique malgache puisse prendre une échelle plus grande. Pour y parvenir, nous allons encourager les artistes talentueux. Les meilleurs groupes bénéficieront un soutien de la part des organisateurs » a expliqué Mamisoa Ratefiarimanana, le coorganisateur de l'évènement.

Pour voyager loin, il faut ménager sa monture. Les organisateurs lancent un défi. En 2020, Roximania s'entendra jusqu'à Antsirabe.