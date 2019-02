Madagascar: Paierie générale - Vers une amélioration du circuit de paiement

Le ministre de l'Economie et des Finances donne des instructions pour améliorer le circuit et les conditions de paiement des salaires et des pensions de retraite.

Malgré les efforts déjà fournis, la procédure de paiement des salaires et pensions de retraite comporte encore des lacunes. C'était encore le cas, hier, une journée de « grand paiement » où le ministre de l'Economie et des Finances Randriamandrato Richard a pu constater de visu, au cours d'une visite inopinée, une longue attente des usagers, compte tenu de la grande affluence du premier jour de paie. Dans l'objectif d'améliorer le circuit de paiement, le ministre a proposé à l'équipe de la Direction Générale du Trésor, de procéder d'urgence à la dématérialisation des procédures de paiement des pensions.

Suite à cette décision, les responsables de la Direction Générale du Trésor vont analyser cette possibilité, à la fois sur le plan technique, financier, et juridique. Et ce, notamment par une retouche éventuelle des textes existants, afin de parvenir à un système d'e-paiement , pour les retraités. Le Grand argentier a également insisté sur le fait que les salles d'attentes des perceptions et des paieries devraient être aux normes pour le bien être des usagers, d'autant que pour certains, la présence est une occasion périodique de rencontrer les anciens collaborateurs et de discuter.

Il faut noter que Madagascar compte actuellement 119.500 pensionnés dont 13.800 sont enregistrés à la Paierie Générale d'Antaninarenina.