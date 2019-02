Sénégal: Kara Mbodji - « Je veux être à mon meilleur niveau »

Contraint à l'exil l'été dernier, Kara Mbodji est revenu à Anderlecht début janvier. Une nouvelle méthode pour prendre soin de son genou, venant du staff médical nantais, semble porter ses fruits. Le retour de l'international sénégalais fait le plus grand bien à la défense anderlechtoise. Les Mauves viennent de garder le zéro deux fois de suite.

« Les critiques font partie de notre métier et nous nous devons de les accepter », explique Kara dans des propos relayés par walfoot. « Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Je travaille de mon côté et c'est le plus important. Moi, je suis revenu pour aider le club et pour revenir à mon meilleur niveau, et ce n'a pas été facile. Rester une saison sans jouer, c'est très compliqué de revenir à son top », indique l'ancien joueur de Genk.

Après un prêt écourté à Nantes, Kara Mbodji est de retour à Anderlecht et va disputer la seconde moitié de la saison avec les Mauves. Le défenseur central sénégalais, qui s'est dit « prêt à 100% » après avoir écarté des terrains durant de longs mois l'an dernier à cause d'une blessure au genou, veut guider les jeunes et les aider à remonter la pente après quelques mois difficiles.Le roc défensif confie ensuite ce qu'il souhaite jusqu'à la fin de la saison.

« Je veux être à mon meilleur niveau, jouer toutes les rencontres, les gagner et garder le zéro. Anderlecht doit continuer à aller de l'avant et d'afficher de l'envie, de la discipline et de la détermination comme cela a été le cas ce dimanche soir à l'Antwerp », a conclu Kara.