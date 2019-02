Afrique: CAN 2019 - 6 stades finalement retenus !

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé que les matchs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) se joueront dans six stades. La décision a été prise samedi à l'issue de la réunion tenue entre le président de l'EFA Hani Abourida et les présidents des différentes commissions de la CAN 2019.

« Nous avons retenu les stades du Caire, de la Défense aérienne, de Suez, d'Ismaïlia, d'Alexandrie et de Port-Saïd, alors que l'enceinte d'Al-Salam au Caire a été retirée de la liste des stades devant abriter les matchs », a-t-il affirmé, soulignant qu'il existait d'autres stades « pouvant accueillir les rencontres en cas de force majeure ».

Après bien des discussions entre la Confédération africaine de football (CAF) et l'Egypte, la CAF a finalement choisi six stades pour accueillir les matches de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 (21 juin-19 juillet) : deux au Caire (Stade international et Stade du 30 juin), un à Suez, un à Alexandrie, un à Port-Saïd et un à Ismailia. Les autorités égyptiennes avaient proposé huit enceintes dont celle d'Al Salam. Autres structures écartées de la liste finale : le Stade Harras El Hedoud (région d'Alexandrie) et le Third Army Stadium (Suez).

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN-2019 sera effectué le vendredi 12 avril prochain à l'issue de la sixième et dernière journée des qualifications. La Confédération africaine de football (CAF) a retiré en décembre dernier l'organisation de la CAN-2019 au Cameroun, en raison du retard accusé dans les travaux des infrastructures devant accueillir la compétition. La sélection algérienne avait composté son billet pour la CAN-2019 grâce à son succès en déplacement le 18 novembre contre le Togo (4-1) à Lomé, en match comptant pour la cinquième journée des qualifications.