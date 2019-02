Maroc: Une 18ème manche taillée sur mesure pour le Wydad

Le KACM s'enfonce et le CRA respire

S'il y a un club qui a tiré pleinement profit de la 18ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, disputée en fin de semaine, c'est bel et bien le Wydad de Casablanca qui ne cesse de conforter sa place en haut du tableau.

En donnant la réplique dimanche au Complexe Moulay Abdellah de Rabat au FUS, le WAC a assuré l'essentiel, scellant le sort de cette partie sur le court score de 1 à 0, but sur penalty transformé par la recrue hivernale des Rouges, Yahya Jabrane (78è).

A signaler que le FUS a protesté contre le referee Reddad Daki, saisissant via un communiqué la Direction et la Commission centrale d'arbitrage, et ce trois jours après la rencontre de Skhirat où les parties prenantes du football national avaient pris part pour débattre de l'arbitrage dans la Botola.

Une victoire, somme toute, méritée des Casablancais, qui sous le regard du sélectionneur national, Hervé Renard, ont dominé les débats, parvenant en fin de compte à creuser davantage l'écart, portant leur capital points à 36 unités, au moment où les Rbatis n'ont pas bougé d'un pouce, en étant 8èmes avec un total de 22 points.

Toujours dans le registre des bonnes opérations, il y a lieu de citer la performance du Chabab Rif d'Al Hoceima qui, samedi, a stoppé l'élan de l'Olympique de Khouribga sous la conduite de Rachid Taoussi. Les Rifains s'étaient imposés par 3 à 1, ce qui leur a permis de quitter le fauteuil de cancre de l'exercice occupé désormais par l'infortuné Kawkab, défait à Oujda par le Mouloudia (2-1) qui, lui, occupe le ventre mou du classement (10è).

Hormis le match FUS-WAC, le programme dominical comprenait deux autres confrontations. La première qui a eu pour cadre le stade Père Jégo à Casablanca et pour protagonistes le Raja et le Youssoufia de Berrechid s'est soldée sur une issue de parité (3-3), tout comme la seconde entre le Difaâ d'El Jadida, sous la houlette de Badou Zaki et la Renaissance sportive de Berkane, (1-1).

Samedi, le derby du Nord qui a mis aux prises au stade Saniet Rmel à Tétouan le MAT avec l'IRT s'est achevé sur un nul (1-1), alors que vendredi, en prologue de cette manche, le RCOZ a été tenu en échec par l'OCS (1-1).

Pour rappel, la page de cette 18ème journée devait être tournée hier par la rencontre HUSA-ASFAR.