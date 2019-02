Maroc: Lydec affiche une hausse de son résultat net en 2018

Le résultat net de Lydec, en charge de la gestion de la distribution d'eau potable, d'électricité, de l'assainissement liquide et de l'éclairage public du Grand Casablanca, s'est élevé à 204 millions de dirhams (MDH) en 2018, en évolution de 2,1% par rapport à 2017.

L'excédent brut d'exploitation a progressé de 2,8% à un milliard de dirhams (MMDH) durant l'année dernière, sous l'effet de l'amélioration de la marge de distribution bénéficiant de la compensation tarifaire eau ainsi que des actions d'économie et d'optimisation des charges d'exploitation et ce, malgré l'augmentation de la redevance contractuelle acquittée auprès de l'Autorité délégante, indique Lydec dans un communiqué sur ses résultats annuels au titre de l'exercice 2018.

Le chiffre d'affaires de la société a, de son côté, atteint plus de 7,24 MMDH, marquant une quasi-stabilité par rapport à 2017 (+0,3%) en lien avec une légère baisse des ventes de fluides et une hausse des recettes de travaux de maîtrise d'œuvre, fait savoir la même source. Et de préciser que les volumes des ventes dans la branche d'eau a reculé de 1,3%, tandis que le rendement du réseau d'eau potable a progressé à 77,3%.

Au niveau de la branche électricité, le volume des ventes a baissé de 0,5%, pénalisé principalement par le repli des consommations des clients industriels combiné à l'effet de la diminution de la consommation unitaire des clients grand public, note Lydec, ajoutant que le rendement du réseau à fin décembre 2018 s'est établi à 93,36%.

Concernant les perspectives de 2019, Lydec ambitionne, entre autres, de poursuivre la forte mobilisation de ses équipes pour finaliser la 2ème révision du contrat de gestion déléguée à travers un planning partagé avec les autorités.

Il s'agit également de la poursuite de la réalisation des investissements pour un montant total budgété de plus de 500 MDH, en particulier dans les infrastructures d'assainissement pluvial, de la refonte des engagements de service aux clients et développement d'offres de services innovantes en dématérialisant et simplifiant la relation avec Lydec, ainsi que de la consolidation des actions d'optimisation de la performance opérationnelle avec une attention particulière portée sur l'amélioration de la qualité des chantiers.

La société compte aussi déployer le nouveau projet d'entreprise Synergies 2025 en réponse aux évolutions des enjeux économiques, urbains, environnementaux et sociaux du périmètre de la gestion déléguée, dans un esprit d'efficience, d'innovation et de partenariat, conclut le communiqué.