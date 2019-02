Cote d'Ivoire: Gestion des ressources halieutiques - Le ministre Adjoumani propose des politiques cohérentes et harmonisées

La 5è réunion de coordination et de concertation entre les institutions et les organisations régionales de la pêche s'est ouverte le lundi 18 février 2019, au Maroc, en présence du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Cette rencontre s'articule autour du thème: « Accélérons le processus d'intégration économique pour une pêche durable ».

« J'ose souhaiter qu'à l'issue de vos délibérations, des mécanismes fonctionnels de coordination et de coopération institutionnelle pertinents, associant les communautés économiques régionales, soient identifiés et adoptés en vue d'accélérer la mise en place des politiques de gestion de pêche cohérente et harmonisée », a souhaité le ministre ivoirien en charge des ressources halieutiques.

Président en exercice de la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan atlantique, Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué qu'une gestion régionale des ressources halieutiques contribuera à une pêche durable au bénéfice des communautés des pêcheurs de la région.