Congo-Brazzaville: Caritas-Congo - Evaluation de la phase 2 du programme A2P-Diro

Le bilan des trois dernières années du Programme d'accompagnement personnalisé de proximité (A2P)-Développement institutionnel et renforcement organisationnel (Diro), autrement dit « Dynamiser les sociétés civiles d'Afrique francophone et de l'Océan indien via le développement des associations Caritas - Phase 2 » a eu lieu au cours d'un atelier tenu au siège de la Caritas, à Kinshasa.

Les responsables des Caritas-Développement diocésaines ont non seulement loué les changement réels que cette association sans but lucratif a pu faire et auxquels le Diro aurait contribué directement ou indirectement, mais ils ont aussi fait un focus sur les grandes leçons et bonnes pratiques comme potentielles connaissances à capitaliser.

Pour le secrétaire exécutif de Caritas Congo, l'A2P-Diro a été élaboré de manière concertée à l'issue d'un atelier organisé aussi bien dans le pool-ouest que que dans le pool-est.

L'atelier du pool-ouest s'était tenu à Kinshasa, du 17 au 20 juin 2015, et regroupait les provinces ecclésiastiques de Kananga, Kinshasa, Lubumbashi et Mbandaka. Celui du pool-est, quant à lui, avait eu lieu à Goma, pour le compte de Bukavu et Kisangani.

Satisfait du travail abattu pendant les trois ans de mise en oeuvre de ce programme, Boniface Nakwagelewi-ata-Deagbo a souligné, par ailleurs, que cet atelier leur a permis de valider et enrichir leur programme-pays sur le même thème pour 2019-2021.

C'est depuis 2011 que Caritas Congo s'est impliquée dans le programme Diro pour consolider et compléter les actions qu'elle menait depuis 2006 dans le cadre de la revitalisation des Caritas-Développement diocésaines.

Cofinancé par Secours Ccatholique/Caritas-France et l'Agence française de développement et appelé également Dynamiser les sociétés civiles d'Afrique francophone via le développement des associations Caritas, le programme Diro ne concernait au début que cinq Caritas nationales, puis onze et ensuite quatorze Caritas nationales d'Afrique francophone, dont Caritas Congo.