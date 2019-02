Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Ouverture des inscriptions pour le tremplin reggae

La deuxième édition du festival Mboté Bob sera organisée à l'occasion de la Journée de la commémoration de la disparition de Bob Marley. À cet effet, l'Institut français du Congo (IFC) programme une présélection des chanteurs et groupes de reggae.

Tout musicien, débutant ou chevronné est invité à déposer le dossier au bureau de la communication avant le 28 février, date de clôture. Le dossier doit comprendre deux morceaux enregistrés et des coordonnées des candidats.

Les artistes et groupes qui seront sélectionnés, le 5 mars, lors des scènes tremplins reggae, vont faire vibrer le public en livrant un concert exceptionnel en mémoire du « roi du reggae », le 10 mai, à l'IFC de Brazzaville.

Le tremplin est ouvert aux musiciens ou artistes évoluant en groupe ou en solo dans tous les styles de musique actuelle. La justesse, la présentation, la tenue rythmique, la complémentarité du groupe, l'énergie, la générosité, la qualité, l'originalité, le choix des compositions, l'intention, la cohérence, la personnalité, l'interprétation, la motivation ainsi que la qualité de présentation du dossier d'inscription sont, entre autres, les critères de sélection.

Robert Nesta Marley alias Bob Marley est né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque. Il est mort le 11 mai 1981, à Miami, aux États-Unis. Auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain, il reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae au monde, celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement rastafari d'être populaires.