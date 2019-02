Tunisie: La palme aux athlètes de Kairouan et Sidi Bouzid

Outsiders ambitieux !

Aux classements par équipes, les deux équipes du Cmak et du CSGarde Nationale ont remporté chacune deux coupes, l'AS Miltaire et l'Avenir sportif de Sidi Bouzid chacune une coupe. Ainsi, la coupe des féminines a été glanée par le CSG Nationale et celle des garçons par le CMAKairouan qui a confrimé sa suprématie en remportant le challenge de la fédération tunisienne d'athlétisme grâce à ses bons résultats dans toutes les catégories. Il a été suivi par le CSG Nationale.

A part quelques favoris qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires, la totalité des courses ont été remportées par les outsiders. A commencer par la course reine celle des seniors (H), qui a été remportée par Talel Khalfi (Cmak) suivi par les deux signataires de l'ASMTunis Ammar Zenaidia et Zied Ben Othman qui, grâce à leur esprit d'équipe, ont dépassé le favori Abderraouf Boubaber (Csgn) qui n'a pas résisté à leurs assauts pendant la course. Chez les seniors (D), la favorite Haifa Tarchoun (Csgn) n'a pas tenu le rythme imposé par la jeune Marawa Bouzayani (CSRegueb) qui l'a emporté haut la main. Même en juniors garçons et filles, ce sont aussi les outsiders qui ont pris le meilleur sur les favoris. Chez les garçons, le titre est revenu à Brahim Jeridi (Cmak) suivi de Houssam Chargui (Csgn) et Oussama Slimani (ASSBouzid) pourtant grand favori. Chez les filles, la première place a été remportée par l'athlète de l'Avenir sportif de Sidi Bouzid Tesnime Belhadef suivie de Bahia Omri de Regueb et Marawa Boughanemi de Om Kelil.

Chez les catégories inférieures, la palme est revenue à l'athlète du club olympique de Sidi Bouzid Cyrine Kadri qui a confirmé sa suprématie sur sa catégorie, celle des cadettes, et en même temps ses résultats enregistrés à l'échelle arabe et maghrébine (5e dans les deux compétitions). La course des cadets a été dominée de bout en bout par les athlètes de Sidi Bouzid, en l'occurrence Fadi Jedidi, Ayoub Keddachi et Sabeur Zinoubi. La course des masters a connu la participation de 9 personnes dont une dame. Un bon nombre pour une première. Enfin l'occasion a été propice pour les responsables locaux afin d'honorer les anciens champions de la région qui ont donné beaucoup à l'athlétisme tunisien ayant à leur tête le champion olympique Mohamed Gammoudi, ses frères H'mida et Ali, Mansour Guettaya, Abdelaziz Bouguerra, Mohamed Néji Henchiri, Lazhar Lassoued et son frère feu Amor, Abderrazak Guetari, Ahmed Ezzeddine, Smairi et bien d'autres.

Résultats

Minimes filles

1- Asma Younès (Cosb)

2- Eya Rahali (Sers)

3- Manel Hamedi (InsepKef)

Minimes garçons

1- Chaker Afeli (Cmak)

2- Oussama Farhat (Csgn)

3- Amine Amari (Cosb)

Cadettes

1- Cyrine Kadri (Cosb)

2- Rihab Dhaheri (Cmak)

3- Khouloud Chabani (Hammamet)

Cadets

1- Fadi Jedidi (Assb)

2- Ayoub Keddachi (Cosb)

3- Sabeur Zinoubi(Assb)

Juniors filles

1- Tesnime Belhadef (Assb)

2- Bahia Omri (CSRegueb)

3- Marawa Boughenemi (Om Kélil)

Juniors garçons

1- Brahim Jeridi (Cmak)

2- Houssam Chargui (Csgn)

3- Oussama Slimani(Assb)

Seniors filles

1- Marwa Bouzayani (CSRegueb)

2- Hela Hamedi (Fayedh )

3- Hayfa Tarchoune (Csgn)

Seniors (H)

1- Talel Khalfi (Cmak)

2- Ammar Zenaydia (ASMT)

3- Zied Ben Othman (ASMT)