Tunisie: Internet et applications informatiques de l'administration

Le Rnia s'étend aux sièges des ministères et leurs annexes, les directions régionales, les établissements publics, les centres sectoriels de l'informatique, les gouvernorats, ainsi que les municipalités et leurs arrondissements. Parmi ses principaux objectifs, on trouve l'unification des lignes de communications pour supporter l'Internet, les applications informatiques de l'administration, l'assurance de la continuité des services en cas de désastre (centre de back-up), l'assurance de l'interconnexion des différents réseaux sectoriels, et la facilitation du déploiement des applications de travail collaboratif.

Rnia garantira aussi une meilleure qualité de services de communication à l'administration, et offrira des services Voip, visioconférence et internet, tout en assurant une meilleure optimisation des frais des réseaux de communication.

Réunions à distance

Il s'avère que son rôle principal se situe dès l'achèvement des travaux d'interconnexions des sites prédéfinis dans le projet Rnia2 (562), qui sont les sièges des ministères et leurs annexes, les directions régionales, les établissements publics et les centres sectoriels de l'informatique, l'ATI s'est déjà chargée de les connecter au réseau internet haut débit avec des offres de services internet. Il est remarquable que les services d'internet offerts sont haut de gamme, tel l'accès à très haut débit, en intégrant les services de sécurité nécessaires «As A Service» comprenant le Firewall, le filtrage web, l'Antivirus/Antimalware. Pour une meilleure gouvernance des coûts de déplacement et d'hébergement, ce réseau offre aussi des visioconférences permettant l'organisation des réunions à distance, sans avoir à se déplacer, ainsi qu'une offre Voix IP, Wifi Indoor pour un réseau Wifi d'entreprise sécurisé et managé, et des services basiques de l'internet : messagerie, noms de domaine et la possibilité d'acquérir des espaces d'hébergement dans le cloud. C'est dans le même esprit que l'ATI est en train de développer aussi une offre pour les clients Rnia3 qui sont les gouvernorats, les municipalités et les arrondissements pour qu'ils puissent accéder à un haut débit en intégrant les services de sécurité nécessaires «As A Service» qui comprend le Firewall, le filtrage web, l'Antivirus/Antimalwar, ainsi qu'une messagerie électronique, avec le nom du domaine et espace d'hébergement pour une meilleure identité numérique sur le Web, du Wifi Outdoor public pour une meilleure collaboration avec le citoyen, et finalement un Wifi Indoor pour un réseau interne Wifi sécurisé et managé.