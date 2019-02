Tunisie: Vaincre le cancer ensemble

Placée sous le signe : « Aujourd'hui, on peut guérir du cancer », l'AMC constamment déterminée contre cette maladie mortelle met tout en œuvre pour éduquer les générations futures afin de les prémunir contre le fléau du cancer sous toutes ses formes.

En effet, il s'agit de sensibiliser et de se mobiliser dans la lutte contre le cancer qui touche potentiellement n'importe quel organe du corps humain.

Dr Raoudha Zarrouk, présidente fondatrice de l'AMC, ne cache pas ses ambitions, à travers l'événement marquant de cette journée du dimanche 17 février. Elle rappelle l'intérêt de cette manifestation dominicale qui a vu des familles entières se donner rendez-vous pour les consultations centralisées dans la maison des jeunes.

Dr Zarrouk affirme : « A ce sujet, on a fait appel sur place à des ophtalmologues, des sages-femmes, des psychologues, des nutritionnistes et bien d'autres spécialistes pour la prévention des maladies cancéreuses».

Hormis le cancer de l'enfant qui fait partie de son combat, celui qui touche les personnes âgées du reste n'est pas exempt.

Dr Zarrouk s'est également offert les services d'un professeur en gériatrie.

Il assiste l'AMC dans ses caravanes de solidarité. Il s'agit dune action de sensibilisation qui entre notamment dans le cadre de la célébration de la journée mondiale contre le cancer pédiatrique célébrée le 15 février dernier. La lutte contre le cancer nécessite de connaître les ennemis du corps humain.

Attention à votre assiette !

Parmi les facteurs qui favorisent l'apparition du cancer, ceux relatifs aux aliments dont on se nourrit font partie du premier lot. Les cellules cancéreuses, comme nous, se nourrissent et ont certaines préférences. Une fois que l'on prend conscience des aliments qui aident leur développement, il faut les bannir de notre alimentation et équilibrer celle-ci. Indéniablement, l'alimentation joue un rôle clé contre le cancer mais aussi en faveur de son développement surtout lorsqu'il y a une mauvaise alimentation qui se manifeste. Dr Zarrouk apporte ses précieuses recommandations pour éveiller les consciences dans la prévention du cancer: «A ce sujet, il faut éviter les sucres, les viandes, faire attention à la consommation en excès de lait bovin. Hormis l'alimentation, il faut éviter le stress.

On va également évoquer la pollution qui est un facteur de cancer. L'agriculture intensive avec les pratiques modernes ou l'apparition du blé génétiquement modifié sont d'autres facteurs favorables à l'apparition du cancer».

Dr Zarrouk insiste sur le rôle prépondérant de la prévention pour lutter contre le cancer. Protéger, rassurer et accompagner les malades au quotidien afin de les diriger vers les meilleurs spécialistes, c'est le rôle de l'association. Les médecins mobilisés ont généreusement donné de leur temps pour couronner le combat que mène l'AMC.

C'est une occasion de barrer la route aux rendez-vous éloignés qu'obtiennent les malades dans les centres de santé publique. Des tests de dépistage ont été pratiqués contre le cancer du sein. On peut lire sur une banderole :

« Le cancer du sein, parlons-en ! »

Consultations gratuites

La présidente de la municipalité de la Soukra était au rendez-vous pour marquer de son empreinte les efforts de ses collaborateurs dans la fourniture de matériel médical et la contribution des médecins à l'occasion de cet événement dominical. C'est la concrétisation d'un partenariat entre la société civile, la municipalité et le gouvernorat de Tunis en concertation avec des hôpitaux de Tunis qui a permis de mettre en œuvre le déroulement des consultations et la fourniture des donations au bénéfice des malades.

Mme Fairouz Ben Jomaâ, présidente de la municipalité de la Soukra, a déclaré : « Il y a beaucoup de citoyens nécessiteux qui ne sont pas au courant des possibilités qu'ils peuvent trouver à venir consulter sans payer de frais dans le cadre des activités de ce genre organisées par la commune ou la municipalité». L'objectif avoué est de rassembler le maximum possible de citoyens afin de bénéficier de la gratuité des consultations. En outre, la prise en charge psychologique dans le traitement du cancer est indispensable. Dr Karima S., psychologue et spécialiste en hypnothérapie, assure formellement : « Le cancer est une maladie chronique avant d'être prétendue mortelle. Les antécédents familiaux et l'anxiété constituent un terrain favorable au cancer chez l'individu». Parmi les obstacles à l'acceptation du cancer par le malade figurent les effets secondaires comme la dépression. «Au travail, le cancéreux a tendance à ne pas déclarer sa maladie, d'être atteint du cancer alors que celle-ci est une maladie comme tant d'autres», ajoute-t-elle.

Ambiance festive et chaleureuse

La maison des jeunes de la Soukra avait des allures d'hôpital, le temps d'une journée. Avec le déferlement de blouses blanches, des chaises roulantes offertes aux malades et des salles spécialement aménagées pour les consultations, le tout dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, on se croyait paradoxalement dans un espace de fête. Le décor festif et coloré de la maison des jeunes y était pour beaucoup. Cet espace à vocation culturelle a été aménagée en centre médical avec plusieurs salles pour des soins spécialisés. Une salle pour les conseils des gynécologues, une autre pour celle d'une psychologue et une salle pour les consultations ophtalmologiques à titre gracieux. Cette approche marche véritablement, vu le grand monde qui s'est invité. «Ensemble, nous défions le cancer», peut-on lire sur une brochure de l'AMC remise aux présents et qui affichent les réponses aux questions des malades pour le traitement ou la rémission du cancer.

Ce document apporte des recommandations sur les aliments anti-cancer qu'il faut privilégier. C'est dans la joie et la bonne humeur que la journée de sensibilisation s'est déroulée. La danse africaine et la samba avec une sonorisation intense et des jets de couleurs furent au menu de cette journée, pas comme les autres. L'optimisme sans faille et de bon aloi de Dr Zarrouk force l'admiration. Son dévouement constant pour une cause juste et noble insuffle de l'espoir aux malades sur le chemin de la guérison.