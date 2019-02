Angola: L'AIPEX approuve des projets d'une valeur supérieure à 502 millions USD

Luanda — L'Agence d'investissements et promotion des exportations (AIPEX) a approuvé 71 projets d'investissement d'une valeur supérieure à 502 millions de dollars US, entre mars et le 31 décembre 2018, a informé lundi le président du Conseil d'administration, Lícínio Contreiras.

Les projets sont axés sur les secteurs agricole et manufacturier et, grâce à sa mise en œuvre, 7 000 emplois seront créés.

La province de Luanda continue d'être la plus privilégiée des investisseurs, suivie de Bengo, Malanje, Benguela et Huíla, en tenant compte de la densité de la population, des infrastructures routières, de l'électricité, de l'eau, etc.

En général, ce sont les provinces de la côte angolaise qui bénéficient le plus des investissements, mais, selon le responsable de l'AIPEX, il est souhaitable une dispersion de ceux-ci vers les provinces de l'Est, raison pour laquelle la loi sur l'investissement privé profite donc à cette région.

En marge d'un forum d'affaires entre l'Uruguay et l'Angola, Líciniio Contreiras a dit que les investissements étrangers incluent la Chine, suivie de l'Europe et de trois pays africains.

Cette année, l'agence accélérera les actions de promotion des investissements. Par conséquent, un forum sur les énergies renouvelables est prévu pour ce semestre afin d'attirer les investisseurs dans ce secteur.

De même, un forum sera organisé pour attirer les investisseurs impliqués dans la production d'intrants pour l'agriculture, précisément les producteurs de petits systèmes d'irrigation, de semences améliorées, d'engrais, de pesticides et de producteurs de maïs.

Pour attirer les investissements dans le tourisme et l'agro-élevage, un événement est en préparation à Cape Town, en Afrique du Sud, dans le but de toucher les entrepreneurs de ce pays.

Selon Licínio Contreiras, l'Angola possédait déjà à l'époque une industrie dotée d'une certaine capacité de production, qui nécessite simplement un programme de promotion des exportations. "Nous travaillons a priori pour l'exportation de ciment, de boissons comme les bières, de boissons non alcoolisées et de produits dérivés comme le café et le miel. Le pays exporte déjà et nous voulons les régulariser et augmenter la quantité de ces exportations afin de réduire le poids du pétrole dans la balance commerciale et les exportations".

En ce qui concerne l'Uruguay, il a déclaré qu'il espérait attirer les investissements uruguayens dans l'agriculture, qui sont des producteurs potentiels de soja, de maïs, de viande et de lait.