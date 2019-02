Tunisie: La défense, pomme de discorde !

Des choix contestés !

Les supporters ont exprimé leur mécontentement à cause d'un ensemble aghlabide, trahi par une tactique non adéquate aux qualités des joueurs. En effet, la Chabiba opta pour une défense à quatre, deux pivots Mtiri et Romdhani, le régisseur Laâouichi, Sassi et Sylla en pointe de l'attaque. Mais avec ce système, le jeu de la JSK est devenu brouillon, ce qui a permis à la défense visiteuse d'annihiler les nombreuses longues balles en direction de Sylla, mal à l'aise dans son rôle d'attaquant de pointe, et aussi de Sassi, perdu dans un système ambigu.

Une réaction timide !

Avec l'entrée de Salhi et Messaâdi, le jeu de la Chabiba est devenu plus aéré, ce qui permis aux attaquants aghlabides d'avoir des occasions pour scorer. En revanche, la précipitation et le manque de concentration ont privé les Aghlabides de concrétiser leurs attaques et de revenir au score. Et le coach Khaled Mouelhi d'expliquer : «Malheureusement, notre défense a commis des fautes graves malgré la stabilité remarquée au début de la rencontre. L'absence de Layouni et Frioui a déstabilisé le groupe. Nous avons dominé la seconde phase du jeu, mais ce qui nous a manqué, c'est la finition et la concrétisation des opportunités. Il est à rappeler que le groupe reprend la compétition après une trêve hivernale contrairement à notre adversaire qui a maintenu le rythme des rencontres officielles. Les nouvelles recrues Sylla et Thomas Junior ont présenté un rendement respectable et sont capables de progresser à l'avenir. Nous devons rester concentrés sur les prochaines rencontres qui s'annoncent délicates».

A la Chabiba, le staff technique a du pain sur la planche notamment concernant la préparation mentale. La reproduction des mêmes bévues défensives nuira au groupe. L'avenir s'annonce flou, puisque ce n'est pas avec ce jeu que les Aghlabides pourront rester à l'abri lors de la suite de la compétition.