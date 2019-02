Tunisie: L'Etoile scintille de nouveau

Avec sa technique individuelle très fine, une audace et une disponibilité à toute épreuve, Ben Amor a été le patron de cette équipe étoilée qui a besoin de lui plus que de Chikhaoui toujours blessé et indisponible. L'international étoilé a joué en meneur de jeu dans cette formation sahélienne qui a perdu sa fantaisie depuis quelque temps. Il a fallu le retour de Ben Amor pour que l'ESS renoue avec le succès et marque des buts après trois rencontres sans succès et sans buts. Tout au long de ce match, il a alimenté ses coéquipiers par de bonnes balles comme celle qui a permis à Hanachi de marquer le second but étoilé.

La JSK aurait pu faire mieux

En face, les Aghlabides ont été assez menaçants en multipliant les assauts vers Bdiri. Mais une bourde de Ben Dahnous et son gardien a permis à Belarbi d'ouvrir le score au grand bonheur de ses coéquipiers qui ne s'attendaient pas à un tel cadeau.

A la reprise, les visiteurs avec leurs deux buts d'avance se sont recroquevillés en défense pour surprendre les protégés de Khaled Mouelhi, montés en attaque avec le trio Sassi-Sylla-Salhi. Cette seconde période a été assez stressante pour les Etoilés qui ont failli encaisser trois buts mais Bdiri et sa défense ont déployé beaucoup d'efforts pour annihiler le danger. L'ESS a renoué avec le succès en signant sa troisième victoire consécutive face à la JSK.

Mais il faut dire que s'i l'Etoile Sportive du Sahel a gagné, c'est surtout grâce à Ben Amor qui a fait une entrée fracassante. Il a aussi encouragé ses coéquipiers à se surpasser pour gagner ce match difficile, face à une JSK qui n'a pas démérité.