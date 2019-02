Angola: Le secteur de la santé enregistre des avancées significatives

Luanda — Le secteur de la santé angolais a fait des progrès significatifs depuis la prise de fonction du gouvernement actuel en septembre 2017, a appris lundi l'Angop de source spécialisée en la matière.

La bonne performance et les perspectives prometteuses pour l'avenir peuvent être illustrées par le fait que le gouvernement parie visiblement sur l'amélioration des services de santé, qu'il reconnaît être l'un des principaux problèmes de la population, a déclaré la source.

En dépit de la crise qui a touché l'économie angolaise et qui a réduit les revenus du pays depuis 2014, l'Exécutif a augmenté le budget du secteur de la santé dans le Budget général de l'État (BGE 2019), passant de 3,6% en 2018 à 6,6%. , cette année.

Parmi les progrès enregistrés, la source a souligné l'approbation du statut des carrières, résultant du travail intégré du ministère de la Santé, des ordres et associations professionnels, des syndicats et de la commission installatrice de syndicats. Le Statut rémunérateur a également été approuvé, avec lequel des promotions automatiques et une augmentation de salaire auront lieu.

Un autre des gains enregistrés au cours de la période analysée concerne la tenue d'un appel d'offres national dans toutes les catégories et la mise à jour des carrières.

Cette étape augmente le nombre de cadres et diminuera la pression de travail à laquelle les professionnels actuels sont exposés. Toujours dans le but d'améliorer les performances du secteur, un programme visant à équiper plusieurs unités hospitalières avec du matériel pour les examens médicaux et les traitements essentiels est en cours.

Selon la source Angop, cet équipement vise essentiellement à améliorer l'assistance dans les zones critiques des hôpitaux, notamment les urgences, les salles d'opération, les salles d'accouchement et la pédiatrie.

Les tâches prévues pour cette année comprennent un nouvel appel d'offres, une formation régulière en cours d'emploi et une formation spéciale à tous les niveaux, ainsi qu'une évaluation juste des performances.