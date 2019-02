Congo-Brazzaville: Tribunal de Ouesso - Michel Anoumzock et Jouanin Andoula condamnés pour braconnage d'un éléphant

L'instance judiciaire locale a récemment rendu son verdict en matière correctionnelle, condamnant les deux délinquants fauniques à plusieurs années de prison ferme et à payer des amendes.

Au terme de plusieurs semaines d'instruction, les charges retenues contre les deux braconniers sont, entre autres, l'abattage et la complicité d'abattage d'un éléphant, espèce intégralement protégée par la loi.

Les deux sont condamnés à trois ans de prison ferme et doivent payer une amende d'un million de francs CFA ainsi que des dommages et intérêts d'un million de francs CFA sur la base de l'article 113 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées.

En effet, l'auteur de cet abattage, le chasseur autochtone Jouanin Andoula, est interpellé par les éco-gardes du projet espace Tridom interzone Congo. A l'issue d'un interrogatoire, ce dernier a reconnu qu'il « pratique la chasse à l'éléphant depuis plusieurs années ». Fort de son expérience, les commanditaires louent ses services pour abattre des éléphants afin d'en extraire les pointes d'ivoire. Le dernier qu'il aurait abattu avec une arme de guerre de type PM AK47 est la ènième battue de sa carrière.

Par contre son commanditaire, Michel Anoumzock, a été propriétaire de l'arme de guerre utilisée pour ce braconnage. Le présumé complice a été également interpelé au terme d'une fouille de ses sacs. Une trompe et une queue d'éléphant ainsi que des cartouches artisanales auraient été retrouvées à la suite d'une perquisition par des agents en application de la loi dans le campement de ce dernier, au village Ekokola.

« En dépit des efforts fournis par l'Etat congolais et ses partenaires dans le processus de conservation de la biodiversité, plusieurs Congolais et sujets étrangers ne sont pas encore dissuadés et continuent à se livrer aux actes de braconnage et au commerce illégal des produits issus des espèces animalières en voie d'extinction. La condamnation de ces deux personnes démontre l'impartialité et la détermination de la justice congolaise dans la protection de notre faune sauvage », a commenté une source proche du Projet Espace tridom interzone Congo).

Signalons que Michel Anoumzock a été jugé puis condamné, à plusieurs reprises, pour le trafic et la complicité d'abattage des espèces intégralement protégées.