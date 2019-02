Afrique de l'Ouest: Le Mali va lever 520 milliards FCFA sur le marché financier en 2019

Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, a présidé ce mardi à Bamako la cérémonie de lancement du calendrier d'émissions de titres publics au titre de l'année 2019 au cours d'un déjeuner.

Etaient présents, le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, le ministre de l'Energie et de l'Eau le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité publique (DNTCP), le Directeur de l'Agence UMOA-Titres, le Directeur National de la BCEAO pour le Mali, du Représentant résident du FMI ; de Madame la Présidente de l'APBEF etc... .

Selon le Directeur national du Trésor public, Sidi Al Moctar Oumar, cette cérémonie de lancement du calendrier d'émission de Titres publics est d'une importance capitale, car, dit-il, le marché financier régional devient de plus en plus une source de financement incontournable pour les pays de l'Union.

Et Sidi Al Moctar Oumar de rappeler qu'en 2018, le Mali a mobilisé 548, 98 milliards FCFA dont 392, 73 en adjudication, 106, 3 milliards par Appel Public à Epargne et 49, 95 milliards à travers le Sukuk.

C'est pourquoi, le patron du Trésor public a tenu à remercier l'ensemble des investisseurs pour leur participation aux émissions de titres publics du Mali.

Poursuivant, il indique que la cérémonie de lancement du calendrier d'émissions de titres publics au titre de l'année 2019 est symbolique. « C'est un appel à l'endroit de tous les investisseurs en vue de leur participation au développement du pays ».

Quant à Siaka Samaké, chef de division à la Direction du trésor et de la comptabilité publique , il indique que ce montant sera mobilisé à travers 19 émissions de titres publics dont 6 en Bons du Trésor pour un montant de 135 milliards de FCFA et 13 en Obligations du Trésor pour un montant global de de 385 milliards de FCFA.

Il est ainsi prévu une émission tous les 15 jours, les mercredis avec un montant nominal compris entre 15 et 25 milliards de FCFA, une obligation émise par Appel Public à l'Epargne d'une maturité de 10 ans et deux adjudications ciblées à l'endroit des spécialistes en Valeur du Trésor.

Cette manne financière sera destinée selon Siaka Samaké , au désenclavement extérieur du pays par la construction et le bitumage de la bretelle Katelé -Kadiolo-Zegoua et l'Aménagement de 10 kilometres de voieries ; la construction de la sectionYAnfolila-Kalana-frontiére de Guinée ; la construction et le Bitumage de la route de Kolondieba-Zantiebougou-Frontiére de la Côte d'Ivoire et la réhabilitation de la route Bamako-Kayes -Kidira.

Au désenclavement intérieur du pays en 2X2voies du 3eme pont à la route nationale N°6 ; construction d'un échangeur et réhabilitation de la section Tour d'Afrique ; Route Kayes -Kéniéba ; 2eme Pont de Kayes ; Voies ceinture Ouestà Koulikoro ; Tronçon Gouma-Coura- Toumbouctou.

Aussi , elle servira au développement socioéconomique par le Programme de construction de 50000 logements sociaux ; l'Entretien et l'Aménagement des Infrastructures et Vulgarisation de l'Office du Niger ; Programme de développement de l'irrigation, Etude et Aménagement du Barrage de Taoussa ;Construction et Equipement des hôpitaux et Contrats Plan Etats -Régions .