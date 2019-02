Seychelles: Un éco-camp de tourisme sur une île très reculée des Seychelles, protège les tortues de mer des braconniers

Blue Safari Seychelles ont mis en place un camp écologique sur une île extrêmement éloignée de la nation de l'océan Indien, une installation qui permet de maintenir en vie les tortues de mer chassées.

Les visiteurs peuvent vivre une véritable escapade sur une île paradisiaque, Cosmoledo, située à 1 030 kilomètres de Mahé, l'île principale de l'archipel.

Gardant à l'esprit la conservation, la préservation et la protection de la nature, Blue Safari Seychelles - nom commercial utilisé par Alphonse Island Lodge pour sa commercialisation - a réussi à trouver l'équilibre entre nature et hospitalité durable.

Cet éco-lodge est composé de conteneurs d'expédition réutilisés, repensés et transformés en logements pour les invités débarquant sur Cosmoledo. L'intérieur de chacun des huit pavillons, conçu pour minimiser l'impact sur l'environnement, a été fabriqué à partir de bois locaux et peint avec des couleurs neutres afin que chaque gousse se marie bien avec le sable, les palmiers et les arbustes.

Tous les équipements du lodge, situé sur l'île de Wizard (Grande Ile) au sud-est de l'atoll, sont écologiques, et tous les produits de nettoyage sont entièrement biodégradables.

Cosmoledo est l'une des îles gérées par la Islands Development Company (IDC). Michael Payet, responsable des relations publiques et des communications de la société, a déclaré à la SNA qu'IDC souhaitait être présent sur Cosmoledo depuis plusieurs années.

Les discussions pour une résidence plus permanente sur l'atoll ont commencé en 2017, mais IDC n'avait pas les fonds nécessaires pour développer Cosmoledo à l'époque. «Des pêcheurs malgaches et comoriens braconnent du poisson et récoltent des holothuries dans le récif, ainsi que des tortues de mer. Leurs activités illégales en cours ont eu un effet dévastateur sur les ressources marines autour de l'atoll », a expliqué M. Payet.

«Après avoir appris qu'IDC souhaitait établir une présence sur l'atoll, Alphonse Island Lodge a proposé au conseil d'administration d'IDC, en août 2017, d'organiser un camp de type tente sur la Grande Ile, pouvant accueillir environ 12 invités dans un décor de style safari. -up », a déclaré M. Payet.

Il a ajouté qu'avec la présence sur Cosmoledo, la vie sauvage sur l'atoll en a grandement profité.

"Depuis la création de l'éco-lodge, le massacre de tortues sur les îles et dans la lagune de Cosmoledo a été stoppé", a déclaré M. Payet.

Pendant leur séjour sur l'île, les visiteurs peuvent s'immerger dans une expérience de plongée Blue Safari avec tuba, explorer des sites de plongée non découverts ou essayer la pêche en mer et à la mouche.

Le stand up paddle, le kayak guidé et la visite de l'île Wizard sont également des moyens de rester occupé sur Cosmoledo.

Entièrement écologiques, les fondations sur lesquelles reposent les conteneurs ne sont pas permanentes - chaque module repose sur un socle préfabriqué plutôt que sur des dalles de ciment. Cela signifie que le camp écologique peut être transporté et complètement enlevé.

«Le camp conteneurisé de Cosmoledo n'est pas un établissement permanent, mais une installation temporaire en attendant que IDC construise sa maison d'hôtes sur l'île», a déclaré M. Payet.

L'idée initiale d'un camp de type tente a dû être changée en une installation plus robuste qui fournirait un abri sûr en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Blue Safari Seychelles permet également aux visiteurs de découvrir d'autres atolls extérieurs des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien. Ce sont les groupes Astove, Poivre et Amirantes. Sur l'île Alphonse, l'entreprise propose un voyage de découverte de première main.