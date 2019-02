Cote d'Ivoire: Réforme de la CEI/ Préservation de la paix - Une série de conférences-débats pour sensibiliser les populations

L'Association Citoyens et Participation, Civis Côte d'Ivoire a entamé, ce mardi 19 février 2019, une série de rencontres pour sensibiliser les populations ivoiriennes sur la préservation de la paix. Et cela, en période de réforme électorale, à veille de la présidentielle 2020.

La première étape de cette rencontre a été une conférence-débat, tenue à Abidjan, qui a porté sur le thème : « Réforme de la Cei : Quelles options pour la paix en Côte d'Ivoire ? »

Selon Dr Christophe Kouamé, président de Civis Côte d'Ivoire, le cap sera mis sur Yamoussoukro, le 19 mars 2019 et Aboisso, le 19 avril 2019.

Son organisation, dira-t-il, entend mettre ainsi sur pied cette tribune en vue susciter le débat. Pour lui, il faut « aller au-delà de la recomposition du bureau de la Commission électorale indépendante (Cei) et interroger les enjeux pour la paix, les attentes citoyennes en matière d'avancées démocratiques et consolidation de la paix ».

C'est d'ailleurs pourquoi, il a tenu à insister sur le fait que la réforme électorale doit viser à « unir et non à diviser ». Et d'évoquer cinq principes à mettre en application, à savoir, l'impartialité, l'intégrité, la transparence, l'inclusivité et la régularité.

A sa suite, Dr Arsène Désiré Nené Bi, président de l'Ong Actions pour la protection des droits de l'homme (Apdh) a souligné que c'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile regroupées au sein du Gpate proposent un modèle de Cei apolitique pour la Côte d'Ivoire.

Et de préciser que les politiciens auront un droit de regard en tant qu'observateurs. Il faut noter que c'est l'Apdh qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cadhp).

Rappelons que la Cour avait déclaré que la loi de 2014 sur la Cei est « non conforme, en termes d'impartialité et d'indépendance, aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Et de condamner l'Etat de Côte d'Ivoire à reformer ladite Commission. »

Pour sa part, Bamba Siaka, ancien membre du Conseil constitutionnel et membre de la Cei, a soutenu que la Commission doit se débarrasser de « toute pesanteur politique ».