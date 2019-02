Soudan: Mohammed Abdullah présente ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur au Soudan en Grande-Bretagne

Khartoum — L'Ambassadeur Mohammed Abdullah Idris a présenté ses lettres de créance au Directeur du Département du protocole britannique et au Directeur adjoint du Protocole royal, l'ambassadeur Neil Holland, en qualité d'ambassadeur de la République du Soudan au Royaume-Uni ,lui permettant d'exercer pleinement ses fonctions jusqu'à ce qu'il présente ses lettres de créance à Sa Majesté la Reine au cours de la période à venir.

L'ambassadeur a noté que les relations entre le Soudan et la Grande-Bretagne sont historiques et anciennes et a loué le rôle de la Grande-Bretagne dans son soutien culturel et humain au Soudan par le biais du British Council et du ministère de la Coopération internationale, ajoutant qu'il ne ménagerait aucun effort pour travailler et s'efforcer de développer les relations entre les deux pays.

La Grande-Bretagne tient beaucoup à ses relations bilatérales avec les pays, a déclaré le directeur du protocole britannique, ajoutant que son pays se félicitait de la participation du Soudan au sommet de haut niveau sur les investissements entre la Grande-Bretagne et l'Afrique qui devrait avoir lieu au cours de cette année. Il a également souhaité à l'ambassadeur tout succès.