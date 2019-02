Sénégal: Présidentielle 2019 - Madické Niang, la surprise « assaisonnée » de la campagne

Saint-Louisien bon teint, qui l'a vu naître et grandir, l'avocat et homme politique à une trajectoire si atypique. Après l'obtention de son baccalauréat au Lycée Charles de Gaulle, il fréquente la faculté de droit à l'Université de Dakar avant d'aller poursuivre ses études de droit à Abidjan.

Avocat de profession, il fut plusieurs fois ministre, promu à des postes stratégiques sous le régime d'Abdoulaye Wade. D'ailleurs, il est très proche de ce dernier, avec qui il a mené plusieurs combats. À la braise comme aux étuves des privilèges du pouvoir. Opposant politique très actif, il est exclu du Parti démocratique sénégalais en octobre 2018, pour s'être porté candidat à l'élection présidentielle de 2019. Son parti d'origine, le PDS (Parti démocratique sénégalais) soutient Karim Wade, fils de l'ancien Président et de son mentor.

Après avoir franchi le filtre du parrainage, alors que d'autres ténors de l'échiquier politique se sont vus éjecter du jeu politique par le Conseil Constitutionnel. Contre toute attente, celui que beaucoup présentaient comme un figurant de trop, un has been en safari, Madicke Niang passe pour la vedette des foules. En un temps record, il est devenu un candidat intéressant du point de vue du show de l'image. Le style de l'humour décapant du candidat fascine et accroche. Madicke Niang a réussi à se faire écouter et entendre. Une forme de communication payante qui fait tilt. Il défend un libéralisme social. À tout écrin.

La validation de la candidature du doyen des cinq candidats a surpris plus d'un, personne ne s'y attendait. Soupçonné par certains acteurs politiques d'être le plan B du Pds pendant que d'autres le considèrent comme le pion du «Macky», Me Madické Niang déjoue tous les pronostics en décidant de prendre son destin en main et décide de battre campagne pour briguer le suffrage des sénégalais.

«Humoriste» à satiété, le temps d'une campagne

Me Madické Niang et son état major ne passent pas inaperçus lors des meetings. Partout où il est passé jusque là, il draine des foules dans ses caravanes. Ses messages d'appels au vote sont sanctionnés sur une symphonie un ton d'humour qui ne laisse personne indifférent. En effet, le candidat Madické Niang a choisi d'expliquer son programme en utilisant des termes qui font rire. Ce qui lui a valu une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, avec le partage de ses vidéos. Cette interaction joviale de vivre et de non stress en continu que l'on voit chez le candidat portera t-il ses fruits au soir du 24 février 2019? Seuls les Sénégalais pourront y répondre dans les urnes.