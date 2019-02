Maroc: Jean - François Girault - La France et le Maroc partagent beaucoup d'affinités dans le domaine de la culture et de l'art

La France et le Maroc partagent beaucoup d'affinités dans le domaine de la culture et de l'art, a indiqué l'ambassadeur de la France à Rabat, Jean- François Girault, lors du lancement de la saison culturelle France-Maroc 2019 à Rabat.

A l'heure où les frontières se ferment et des murs s'érigent, la France continuera à renforcer sa coopération avec les institutions marocaines et ses partenaires dans le milieu culturel et associatif à travers le partage du savoir-faire, a souligné M. Girault. Grâce à la culture, aux arts et aux idées, "nous construisons ensemble un monde de compréhension, de dialogue et d'humanité", a relevé l'ambassadeur, précisant que c'est tout le dynamisme de la relation entre la France et le Maroc et son constant renouveau, qui seront matérialisés dans la saison culturelle 2019. Mettant l'accent sur la programmation riche et diversifiée de la saison, le diplomate français a indiqué que l'exposition "Les couleurs de l'impressionnisme" qui sera organisée, à partir du mois d'avril et jusqu'au mois d'août au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, sera l'un des partenariats exemplaires entre les deux pays dans le domaine.

Il s'agit d'une exposition exceptionnelle qui fera chatoyer cette nouvelle saison, dans le cadre du partenariat entre la Fondation nationale des musées et le Musée d'Orsay, a-t-il poursuivi. Il a fait savoir dans ce sens que le thème de la saison 2019, "Nouveaux horizons" rappelle le rôle moteur de l'imaginaire et de l'innovation, pour se projeter dans l'avenir, ajoutant que tout au long de l'année, les organisateurs auront à cœur de croiser les disciplines et de faire tomber les barrières entre les arts, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'investir dans le monde de demain.

Pour sa part, la directrice générale de l'Institut français du Maroc, Clélia Chevrier Kolacko, a indiqué que le rendez-vous traditionnel de l'action artistique française au Maroc présente cette année la particularité d'offrir aux passionnés de la culture beaucoup de nouveautés et d'innovation, soulignant que la programmation 2019 ne se limite pas à la diffusion seulement, mais intègre également la coproduction avec les artistes marocains, l'accompagnement des associations marocaines culturelles dans le développement de leurs compétences, ainsi que la promotion de l'échange entre les artistes français et marocains.

Au-delà de la programmation, les antennes de l'Institut français au Maroc accompagneront l'émergence des talents dans la création et la diffusion de leurs œuvres au Maroc, en France, par le biais de 38 résidences artistiques et des concours, a-t-elle soutenu. Musée virtuel, théâtre, danse, musique, cinéma, arts visuels, littérature et débat d'idées et de grandes signatures françaises seront à l'affiche cette année, à même de donner libre cours aux coopérations et aux solidarités élargies.

Au total, plus de 300 jours de programmation et une vingtaine d'événements majeurs sont prévus dans les douze Instituts français au Royaume.