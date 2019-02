Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Des professeurs d'EPS créent un collectif pour la défense de leurs droits

Des enseignants d'Éducation physique et sportive (Eps) de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle issus de différents syndicats viennent de créer une plateforme dénommée « Collectif des enseignants d'éducation physique et sportive de Côte d'Ivoire (Coeeps-Ci) ».

A cet effet, ils étaient en Assemblée générale élective ce mardi 19 février, au Lycée technique de Cocody pour asseoir les bases du Coeeps-Ci par l'adoption des textes et la mise en place du bureau.

Ainsi, à l'issue du vote, Kombaté Koffi Mathieu est porté à la tête du collectif pour un mandat de quatre ans.

« Nous voulons combler un vide que les différents syndicats auxquels nous sommes affiliés n'ont pu résoudre.

Nous, professeurs d'Eps de l'Enseignement technique et professionnel, n'avons pas les mêmes traitements que ceux de l'Éducation nationale. Nous voulons nous unir pour veiller à nos intérêts particuliers », a relevé M. Kombaté.

Selon lui, ce collectif sera une plateforme qui va servir de recueillir les problèmes des professeurs d'Eps.

« A travers notre plateforme, nous allons aider à créer les conditions humaines et matérielles nécessaires à l'exercice du métier d'éducation physique et sportive; recycler les enseignants ; revaloriser et faire la promotion de l'éducation physique et sportive », a-t-il expliqué. Et d'inviter les autres professeurs de sport à rejoindre le collectif pour ensemble travailler à leur mieux-être.