Ile Maurice: Inhorgenta Munich 2019 - Participation mauricienne à ce salon de la bijouterie du 22 au 25 février

communiqué de presse

L'Europe est connu comme le marché principal de bijoux - environ un tiers des importations de bijoux du monde est destiné vers l'Europe. Tenant compte de ce potentiel, l'Economic Development Board (EDB) dirigera une délégation de dix bijoutiers mauriciens au salon Inhorgenta Munich 2019 qui aura lieu du 22 au 25 février 2019.

Cette initiative est en ligne avec l'objectif d'accroître la visibilité des produits "Made in Mauritius" et la stratégie de diversification et de consolidation du marché de l'EDB. Inhorgenta Munich est une plateforme idéale pour les bijoutiers de promouvoir leurs dernières collections sur les marchés de l'Union européenne.

Le salon permettra aux exposants d'établir des contacts avec des acheteurs professionnels des secteurs de la bijouterie de haute qualité et du segment des montres et ainsi remplir leurs carnets de commandes. Les bijoutiers locaux exposeront une large gamme de bijoux en or et argent et des bijoux fantaisie.

Le salon Inhorgenta Munich

Cet événement international est organisé chaque année depuis 1972. Le salon comprend sept sections spécialisées selon les différentes catégories de bijoux comme suit : les montres ; la technologie ; les bijoux ; les bijoux haut de gamme ; les bijoux en pierres précieuses et les bijoux tendances ; les pierres précieuses ; et les bijoux contemporains.

L'édition 2019 devrait attirer 1 026 exposants de 42 pays différents, avec plus de 88% des exposants européens. La précédente édition avait attiré plus de 27 500 visiteurs de 70 pays et des acheteurs principalement d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, de Suisse, des Pays-Bas, de la République Tchèque, de la Belgique, de l'Espagne et du Royaume-Uni.